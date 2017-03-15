Предприятия Донбасса: потери, несовместимые с жизнью Украины

РИА Новости Украина

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной властям территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов, а ряд промышленных предприятий — остановить производство.

В конце февраля главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что если до 1 марта блокада не будет снята, республики прекратят поставлять уголь на подконтрольную Киеву территорию, а на всех предприятиях украинской юрисдикции будет введено внешнее управление. Поскольку блокада не прекратилась, под управление ДНР перешли 43 предприятия, среди которых гостиницы, стадион "Донбасс-Арена", Зуевская теплоэлектростанция, филиалы операторов связи и энергопоставляющих компаний, а также около 20 промышленных предприятий, сообщают РИА Новости.

В МИД ДНР подчеркнули, что "это не национализация, это внешнее управление".

"Смены собственника не происходит. Это вынужденное решение. На сегодняшний день предприятия работают, рабочие места сохранены, со всеми сотрудниками прошли встречи с представителями министерств", — сказала и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

До событий 2014 года вклад Донецкой области в ВВП Украины составлял порядка 20%. Благодаря развитой промышленности, регион обеспечивал и значительные валютные поступления. С началом конфликта в Донбассе большая часть предприятий осталась на территории ДНР.

Из-за боевых действий часть предприятий остановили производство, но многие продолжали работать, причем некоторые из них платили налоги в бюджет Украины.

Однако с началом транспортной блокады предприятия оказались отрезаны от поставок сырья, и производство стало останавливаться. Так, встал Енакиевский металлургический завод, принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову, и около 6 тысяч сотрудников были отправлены в отпуска. В итоге, власти ДНР ввели внешнее управление на этом заводе.

Такая же судьба постигла еще несколько крупных предприятий коксохимической и металлургической промышленности, "Харцызский трубный завод", две шахты, две обогатительные фабрики и два предприятия по добыче и производству известняка для меткомбинатов. Общая численность сотрудников на них превышала 45 тысяч человек. Среди собственников — украинские олигархи Виктор Нусенкис, Дмитрий Фирташ и Ахметов, которому принадлежит более 80% всех предприятий и организаций, на которых власти ДНР ввели внешнее управление.

Ряд заводов входят в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Одним из них является "Харцызский трубный завод", продукция которого использовалась при строительстве газопроводов в России, в Украине, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, а также при строительстве "Голубого потока" — газопровода между Россией и Турцией — и транснационального магистрального газопровода "Ямал — Европа". Производственные мощности завода позволяют выпускать 1,6 миллионов тонн труб в год. В 2014 году чистый доход предприятия составил около 1,5 миллиарда гривен (100 миллионов долларов по курсу 2014 года).

"Комсомольское рудоуправление", также перешедшее под управление ДНР, — крупнейший в Украине производитель известняка для металлургических предприятий. Он производил около 40% флюсовых известняков в стране. Известняки и доломиты, добываемые Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом, поставлялись более чем 200 потребителям, в том числе заводам в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Объемы производства продукции в 2014 году составили более 7,5 миллиона гривен (500 тысяч долларов), чистая прибыль в 2013 году была более 20 миллионов гривен (около 2,5 миллиона долларов по курсу 2013 года).

Также внешнее управление было введено на концерне "Стирол" — крупнейшем химическом предприятии Украины, которое до 2014 года поставляло на рынок 3% мирового экспорта аммиака, карбамида и полимерных материалов. Завод из-за боевых действий и угрозы экологической катастрофы был остановлен в начале конфликта в Донбассе. Однако в ДНР неоднократно заявляли о намерении запустить его, "как только позволит боевая обстановка".

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Потери от нынешней ситуации для экономики Украины колоссальны. Только "Донецкий металлургический завод", "Ясиновский коксохимический" и "Макеевкокс", входящие в группу компаний "Донецксталь" Нусенкиса, согласно данным самой группы, в 2012 году выпустили 3,4 миллиона тонн кокса и более 3 миллионов тонн чугуна, стали и проката. По информации национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, чистый доход этих предприятий в 2013 году составил 123 миллиона гривен (около 15 миллионов долларов).

Под управлением ДНР оказались "Енакиевский коксохимпром", "Донецккос", "Енакиевский метзавод" и его макеевский филиал, входившие в группу Ахметова "Метинвест". Коксохимы производили кокс для заводов холдинга, находящихся как в ДНР, так и на подконтрольной Украине территории. Последние продавали металл украинским потребителям, в Европу, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Китай. Чистая прибыль этих предприятий в 2013 году составила более 12 милиардов гривен (1,5 миллиарда долларов).

Власти ДНР заявляли, что первоочередная задача — возобновить работу предприятий и сохранить рабочие места. Для этого необходимо обеспечить поставки сырья и найти новые рынки сбыта. "Сырье будем получать из РФ. Этот процесс проговаривается", — заявлял журналистам Захарченко.

Он также отмечал, что республика нацелена на возрождение "торговых цепочек" времен СССР. "Большая ложь Украины, что наша продукция нигде, кроме как в Украине, не нужна… Для России наша продукция нужна и для Казахстана. Наш металл востребован на любом рынке Европы. Учитывая его себестоимость, он будет востребован… Сейчас надо правильно возродить те торговые цепочки, которые были во время Советского Союза", — заявлял журналистам глава ДНР.

Предприятия надеются переориентировать на рынки РФ и других стран. "Несмотря на трудности с политическим признанием республики, наши предприятия довольно успешно сотрудничают со странами ближнего и дальнего зарубежья. По сути, наши производители начали процесс ухода от украинских рынков сбыта в пользу других стран уже более двух лет назад. Определенный опыт в этом и у государства, и у бизнес-кругов есть", — отметил и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

По его словам, сейчас республика экспортирует более 50 групп товаров, среди которых продукция производства легкой, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, металлургии.

Предприятия, перешедшие под управление ДНР, по оценкам властей, со временем смогут давать до 70% бюджета республики.

Потеря предприятий может стать для Украины началом необратимых последствий в экономике — от существенного сокращения рабочих мест до обвала курса гривны и утраты целых отраслей промышленности, считает доктор экономических наук Алексей Половян.

"Эти предприятия являются частью экономической цепи. Теряя часть звеньев, ломается вся цепь. Для Украины это может означать прекращение работы целых отраслей, поскольку иметь предприятие по производству кокса и не иметь предприятия, которое поставляет сырье для его производства, — смысла не имеет", - пояснил Половян.

По его оценке, потеря налоговых поступлений и валютной выручки от экспорта ведет к сокращению производства или остановке других предприятий. В качестве примера эксперт привел Краматорский ферросплавный завод на подконтрольной Киеву территории.

"Завод объявил о том, что если не будет поставок угля с территорий ДНР, то он просто остановит свое производство. Это означает закрытие предприятия. Украина может потерять целые отрасли, а это автоматически затрагивает смежные области. Не стоит забывать, что есть предприятия, которые поставляют какие-то комплектующие, запчасти и так далее на эти предприятия. Украина в какой-то степени лишается части своей промышленности. Основные поступления валютной выручки шли именно от металлургии. Это отразится и на курсе валют, на самом состоянии экономики", — говорит Половян.

Он отмечает, что предприятия, в принципе, могут найти поставщиков сырья в других странах, но это лишь отчасти может помочь им продержаться на плаву. "Закупать теоретически можно, но это будет дороже, и тут встает вопрос — повышать цену на конечную продукцию, а кто ее будет покупать дорогую? Тем более, что в мире нет проблем с предложением металла. Скорее всего, придется оставлять цену такую, какая есть, а это приведет к тому, что придется сокращать прибыль, опять-таки уменьшатся поступления в бюджет", — объясняет Половян.

Вопрос поставок сырья и поиск рынков сбыта актуален и для предприятий ДНР. Но они, по мнению экономиста, находятся в более выгодном положении. "Уголь здесь есть. Что касается железной руды, то, если брать 80-90-е годы, то сырье часто поступало из России. Да, немного дальше, это может повлиять на стоимость продукции, но не критично. Здесь нужно проводить переориентацию на новые рынки поставок сырья и искать новые рынки сбыта. Тем более, (предприятия Донбасса) и так во многом поставляли продукцию в Россию, в СНГ. Поэтому предприятиям, которые находятся здесь, будет намного проще, чем тем, которые остались в Украине", - считает Половян.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявлял ранее что из-за транспортной блокады страна ежемесячно теряет от 2 до 4 миллиардов гривен (73,8 — 147,7 миллиона долларов), а в случае ее продолжения и остановки предприятий около 75 тысяч человек могут лишиться работы.

По мнению донецкого экономиста, это очень оптимистичный сценарий. "Оценки (потерь) разные. Начиная от 2-3 миллиардов долларов в год, заканчивая 10% ВВП. Это колоссальная сумма, тем более для Украины. Реальную сумму убытков мы увидим через полгода — год", - резюмировал экономист.

Власти Украины назвали введение внешнего управления на предприятиях рейдерством, Киев рассчитывает на новые санкции Запада в связи с такими действиями. При этом власти признают, что потеря этих предприятий негативно скажется на экономике страны.

По информации депутата Рады от фракции "Самопомич" Натальи Веселовой, только восемь крупнейших предприятий из 40, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории, за прошлый год заплатили налогов на сумму более 1,268 миллиарда гривен (около 47 миллионов долларов). "Это в то время, когда дефицит бюджета Украины составляет 83 миллиарда гривен (около 3 миллиардов долларов)", – написала Веселова на своей странице в Facebook.

Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент", акционером которой является Ахметов, заявила, что не признает требования руководства самопровозглашенных республик и продолжает работать в украинском правовом поле.

"Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР — неприемлемым", — говорится в заявлении финансово-промышленной группы. Отмечается, что, несмотря на сложную политическую ситуацию в Украине, все активы группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет.

Всего с начала конфликта в Донбассе группа СКМ выплатила более 100 миллиардов гривен налогов (около 3,6 миллиона долларов), 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ряд предприятий были вынуждены прекратить работу в связи с "национализацией". К примеру, компания "Укртелеком", которая также принадлежит Ахметову, заявила, что с 1 марта 2017 года прекращает предоставление услуг телефонной связи абонентам на неподконтрольной Киеву части Донецкой области. О прекращении работы на территории ДНР также заявила компания Air Liquide — один из мировых лидеров на рынке промышленных газов, имеющая в ДНР дочернее ПАО "Эр Ликид Енакиево" (Донецкая область).

Сотрудники предприятий новость о введении внешнего управления восприняли неоднозначно. В некоторых компаниях, по признанию властей ДНР, даже были попытки саботажа.

"Саботаж есть. Но эти случаи не критичны и, благодаря четким и слаженным действиям, они минимизированы. Так в компании "ДТЭК" работниками была предпринята попытка вывоза техники и уничтожения компьютерной программы, которую уже установили", — заявлял глава ДНР.

На некоторых предприятиях уже идет переоформление сотрудников. "Практически весь штат местных отделений "Укртелекома", а это 938 человек, перешел на работу в новообразованное республиканское предприятие ("Комтел" — Ред.). Зарплата будет сохранена в полном объеме", — заявил глава департамента минсвязи ДНР Игорь Халепа. По данным минсвязи, из всего коллектива отказались переходить чуть более десятка человек.

Большинство же сотрудников предприятий считают, что главное — сохранить заводы, рабочие места и заработную плату.

"Надо, чтобы завод работал и жил. И город будет жить. Я, конечно, политику киевскую абсолютно не поддерживаю. Это дурость. Мы всю жизнь работали. Нам неважно, откуда будет поступать сырье для его работы. Нам важны работа и зарплата", — говорит работник Енакиевского завода Николай.

Енакиевский завод — градообразующее предприятие. Штат его сотрудников — около 6 тысяч человек. "Этот завод содержит весь город. Большинство семей так или иначе связаны с ним. Надеемся на лучшее. Опять же, если налоги будут оставаться в городе, то снова начнется ремонт дорог, школ. Пенсия, опять же, возможно у бабушки моей должна от этого повыситься", — объясняет лаборант завода Оксана.

По словам сотрудников завода, в ДНР им пообещали стабильную работу и увеличение зарплаты после запуска. А залог успешной работы — это стабильные поставки сырья.

"Коллектив должен быть уверен, что сырье будет поступать последовательно и на долгое время. Нам нужны руда и кокс. В больших количествах, постоянно. Если это будет поступать регулярно и в нужных объемах, то мы сможем снова перейти на круглосуточную работу в три смены", — объяснил журналистам еще один сотрудник завода.

От поставок сырья и наличия рынков сбыта зависит работа и "Харцызского трубного завода". "Как там с юридическими тонкостями, я не знаю. Мне, по сути, все равно, как, главное — чтобы линии были нагружены, люди получали зарплату, а налоги шли на соцобеспечение и улучшение стандартов жизни", — говорит инженер завода Анатолий.

"Металла мало. Завод фактически стоит. Мы загружены на самый минимум. До блокады отгружали на Мариуполь трубы. Сейчас полный простой. Заводу 119 лет. Простой был только во Вторую мировую. Даже во время перестройки была работа. Мы можем делать 1,3 миллиона тонн труб в год. Это отличное современное предприятие. Думаю, многие заинтересованы, чтобы оно работало, и приложат к этому максимум сил", — надеется сотрудник трубосварочного цеха Вадим.