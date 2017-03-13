Бортник: за делом Насирова не разглядели скандала с Луценко

РИА Новости Украина

Увлекшись "шоу", главную роль в котором сыграл Роман Насиров, прогрессивная общественность упустила из виду другой коррупционный скандал, отметил на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Канал "112 Украина" на Youtube Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым

"В конце февраля стало известно, что беглый депутат Александр Шепелев подал в НАБУ заявление в котором прямо обвиняет действующего генпрокурора Юрия Луценко в коррупции. Шепелев утверждает, что лично дал Юрию Луценко взятку в 150 тысяч долларов.



Как утверждает Шепелев, передача денег происходила прямо в кабинете министра МВД, после чего он и Луценко выпили в кабинете две бутылки виски. По словам Шепелева, у него сохранились фотографии пьяного Луценко, которые он сделал на свой телефон.



Шепелев опубликовал это заявление в НАБУ, в котором он просит возбудить в отношении Луценко уголовное дело по ст. 368, 364, 365, 357…



Реакции самого генпрокурора на это заявление пока не последовало. Остается открытым вопрос: есть ли в НАБУ уголовное дело в отношении Луценко или его засунули «под сукно» до следующего отчета перед донорами?" — написал Бортник.