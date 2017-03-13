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    Аналитика и комментарии

    Бортник: за делом Насирова не разглядели скандала с Луценко

    Тема:

    Зря болел. Арест и дело Насирова (175)

    (обновлено: )18220
    Остается открытым вопрос: есть ли в НАБУ уголовное дело в отношении генпрокурора Юрия Луценко или его засунули "под сукно" до следующего отчета перед донорами, пишет политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Увлекшись "шоу", главную роль в котором сыграл Роман Насиров, прогрессивная общественность упустила из виду другой коррупционный скандал, отметил на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым

    "В конце февраля стало известно, что беглый депутат Александр Шепелев подал в НАБУ заявление в котором прямо обвиняет действующего генпрокурора Юрия Луценко в коррупции. Шепелев утверждает, что лично дал Юрию Луценко взятку в 150 тысяч долларов.

    Как утверждает Шепелев, передача денег происходила прямо в кабинете министра МВД, после чего он и Луценко выпили в кабинете две бутылки виски. По словам Шепелева, у него сохранились фотографии пьяного Луценко, которые он сделал на свой телефон.

    Шепелев опубликовал это заявление в НАБУ, в котором он просит возбудить в отношении Луценко уголовное дело по ст. 368, 364, 365, 357…

    Реакции самого генпрокурора на это заявление пока не последовало. Остается открытым вопрос: есть ли в НАБУ уголовное дело в отношении Луценко или его засунули «под сукно» до следующего отчета перед донорами?" — написал  Бортник.

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