Бортник: у украинцев, думающих о мире, нет лидера

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинское общество неоднородно, политически и ментально разобщено, но в минувшие 3 года в нем ярко и громко был слышен в основном голос радикально настроенных украинцев, условной "партии войны".

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Но как показывает социология, далеко не все украинцы готовы поверить, например, в "официальную" версию о происходящем в Донбассе, а разные исследования показывают, что мира на Востоке и в целом в стране хочет большинство ее жителей.

Другая тенденция – это большинство, прежде практически молчавшее, все громче заявляет о себе. Характерный пример – прокатившиеся по стране песенные флешмобы, очередные соцопросы, показавшие, что 8 марта остается одним из любимых праздников для граждан страны, и даже укрепляет позиции. В соцсетях же появился хэштег #Вятровичс8марта: предлагалось отправлять цветы ранее предлагавшему отменить государственный праздник 8 марта главе Института Нацпамяти Владимиру Вятровичу.

Но чего не хватает молчаливому большинству, чтобы громко заявить о себе, высказать свою позицию?

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в первую очередь не хватает самоотверженных лидеров.

"Потому что мы понимаем, что на них (на появляющихся лидеров – Ред.) сразу спускают собак: и со стороны власти, и со стороны разного рода радикалов. Поэтому для этого движения не хватает лидеров, и не хватает хотя бы толерантного отношения власти – сегодня власть нацелена на другую политику", – заявил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

Он добавил, что "за войну всегда бороться легче, всегда найдется больше людей, готовых бороться за войну, нежели готовых бороться за мир".

"Потому что это очень сложная позиция, требующая интеллектуального осмысления, глубочайшей зрелости человека. Радикалом быть просто – "черное, белое, ура и побежали", – резюмировал Бортник.