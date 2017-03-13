Уборка улиц Киева: хотите чистоты – выходите убирать сами

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

За уборку мусора на киевских улицах персонально ответственны главы районов столицы. Они должны лично следить за тем, как убирают подконтрольную им территорию после зимы. Такое заявление сделал Виталий Кличко. facebook.com/groups/rsnvka В Киеве в мусорном баке нашли огромного удава

По подсчетам мэра столицы, убрать весь "подснежный" мусор в Киеве можно за две недели. Также градоначальник призвал киевлян не оставаться в стороне и присоединяться к традиционным районным субботникам.

О том, какими темпами проходит уборка Киева, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила глава Голосеевской райгосадминистрации Наталья Бондарь.

Достаточно ли ресурсов для уборки отдельных районов от зимнего мусора за две недели?

– В общем-то, абсолютно достаточно. Вот субботник у нас проводился в эту субботу, вышли все коммунальщики и жильцы ОСББ, жильцы микрорайонов, то есть люди абсолютно четко понимают, что никто, кроме нас, не может сделать порядок у себя в доме и на придомовой территории.

Закуплено достаточное количество и рукавиц, и граблей, и веников, техника работает на то, чтобы вывозить этот мусор после зимы.

Есть ли четкие ограничения, что вот здесь убирают дворники, здесь уборка – личное дело местных жителей или предпринимателей?

– Существует такое понятие, как закрепленные территории за коммунальным хозяйством, и есть территории, которые закреплены непосредственно под офисные центры, магазины и т.д. То есть все должны входить в этот процесс уборки города.

Есть ли конкретное обязательство, что эту территорию необходимо убрать, и будут ли штрафы для тех предпринимателей, которые этого не сделали, как это было с уборкой снега?

– Конечно, есть. Штрафы устанавливает не район, а уже город, а мы даем так называемые предписания, районный отдел благоустройства, и протоколы составляются, о том, что территория не убрана. Но если посмотреть на Голосеевский район, то у нас достаточно чисто, по моим оценкам. Я регулярно проезжаю на выходных по району, смотрю.

Где наибольшая проблема с уборкой – тротуары, проезжая часть?

– Самая большая проблема в нашем районе – это уборка частного сектора, потому что 51% домов и заселенных территорий у нас представляют частный сектор.

К сожалению, очень много людей не вывозят централизованно мусор, договоры по забору мусора никто не хочет подписывать, хотя мы в течение года усиленно ведем эту работу, предлагаем людям заключить договора по вывозу мусора, и весь мусор в течение зимы сбрасывается в овраги и т.д.

И конечно, иногда у нас овраги такие крутые, что приходится вызывать альпинистов для того, чтобы убрать этот мусор.

Сколько на Голосеевский район приходится дворников?

– Дворников у нас 640. Это на две трети только заполненный штат.

Сколько на каждого дворника приходится площади, которую нужно убрать?

– От полутора до двух участков. В квадратных метрах сложно сказать, потому что разные территории. То есть, от двух-трех домов до шести придомовых территорий.

Справляется ли такое количество дворников?

– Справляется. За счет субботников, за счет внеурочной работы справляется.

В советское время были принудительные субботники. Сейчас что-то подобное есть?

– Нет, никакого принудительного приказа нет ни у кого, это естественно, у всех добровольная история. Кто хочет – выходит, кто не хочет – не выходит.

Много людей добровольно выходит на субботники?

– Судя по вчерашнему субботнику, не так много. Вышло на каждом участке где-то по пять-шесть активистов, не больше.

Очень часто бывает, когда сами активисты организовывают субботник, просят коммунальное хозяйство обеспечить машинами, рукавичками, пакетами для сбора мусора. А в итоге получается, что кроме двух активистов никто не выходит, и выходят только коммунальщики и все.

Много ли в Украине желающих помочь коммунальщикам убирать города, в эфире "ГС" рассказала руководитель общественной организации "Україна без сміття" Евгения Аратовская.

Почему на субботники выходит мало людей?

– Проблема в том, что эти люди когда-то, с большим энтузиазмом, лет 10 назад вышли на первую уборку, убрали все идеально, через год они вернулись на это же место, увидели снова мусор, еще через год снова мусор увидели, даже его больше, может, стало. Они увидели, что их действия не решают проблему. Уборки недостаточно.

Должны быть какие-то системные решения со стороны коммунальщиков, власти, чтобы мусор там просто не собирался.

Каждый год в апреле вы организовываете самый большой субботник в Украине?

– Этот субботник организовывает организация "Зробимо Україну чистою", они проходят раз в год. Я считаю, это очень хорошая акция, но она должна иметь под собой основу, чтобы власть прилагала усилия к тому, чтобы появлялись контейнеры для мусора в парках, вот есть норма установки контейнеров – мусорник должен стоять в парке каждые 15 метров.

В наших киевских парках часто этого нет, поэтому люди, которым лень нести мусор до ближайшей урны, выкидывают, как попало. В Харькове такой проблемы нет, они поставили очень плотно контейнеры для мусора, и они нормально заполняются, люди, которые убирают потом… вынимают содержимое, они тоже качественно выполняют свою работу.

У нас вы видели, чтобы уборщицы убирали в парках урны? Я вот ни разу не замечала, я вижу только переполненные урны, а людям что остается делать? Им нужно выбросить мусор.

Кто чаще на такие субботники приходит – молодежь или люди в возрасте?

– В основном это люди, которым не все равно, люди, которые любят природу, отдыхают на природе, отдыхают в этом же парке, ходят там с детьми, они просто не могут быть равнодушными к этому. Им приходится это делать, потому что они понимают, что кроме них, никто этого не сделает.

Как люди узнают о субботниках?

– Через объявления, через специальные акты, которые делает "Зробимо Україну чистою", как-то подключаются студенты, школы, бюджетные организации. У них это как правило: каждый год мы выходим на уборку, это здорово. Но нужно понимать, что люди разочаровываются. Даже самые мотивированные люди разочаровываются, когда видят, что изменений не происходит.

Слушатели Голоса Столицы в эфире ответили на вопрос: "Готовы ли вы выходить на субботники, помогать коммунальщикам убирать город, придомовую территорию, либо же – это дело исключительно тех людей, которые за уборку получают зарплату"?

Вячеслав: У нас просто люди сами свиньи, понимаете? Я еду в машине, смотришь – это просто какой-то гадюшник: бычки эти, пачки от сигарет, стаканчики из-под кофе. Неужели нельзя пойти и выбросить в урну? Если бы люди все, кто живет, убирали сами за собой, был бы толк, не надо было бы эти субботники делать. Вот даже у меня дома, в подъезде, выходят из дому и кулечки просто ставят. Я уже пресекал, заносил обратно в квартиру, звонил, поставил – вот ваш кулечек, вы его забыли, говорю. Это было уже не один раз такой, понимаете, учу.

Петр Григорьевич, Киев: Я уже привык выходить, 22 апреля. Так что встаешь и автоматически надо уже бежать, куда-то идти. А 20 апреля я не привык выходить на субботник. Поэтому не знаю даже, пойду или нет. В советское время 22 апреля – хочешь, не хочешь, а гнали на субботник.

Алла: Я как раз живу в Голосеевском районе, который так описывала Наталья, и хочу сказать, что очень хочется выйти, но когда ты смотришь: дворники не убирают, что ты уже сам метешь двор, метешь подъезд, и все это дело, то, конечно, мотивации нет, вот и все. В этом районе все плохо. Это центр города, и его совершенно забыли. Мало того, дворники для того чтобы получить зарплату больше, берут по 2-3 участка, естественно с ними не справляются, и приходится нам это делать. А в принципе, это хорошее дело – убирать. Мы сами садим, сами убираем вокруг, сами моем, сами чистим, потому что бороться никак нельзя.

Василий, Киев: Я готов выйти на уборку всего города, но готов выйти один раз. Знаете, это как революция, как Майдан. То есть вышли один раз, вышли все, сгруппировались, дело сделали. Но для этого надо, чтобы была подготовлена какая-то материально-техническая база, юридическая база ответственности, чтобы никто больше не мусорил. Потому что каждый раз выходить и повторять одни и те же грабли, в этом как-то мало разумного, наверное. Так будут люди постоянно это все делать и никогда никакой реформы не произойдет.

Владимир: В Печерском районе у нас очень многие берут лопаты и помогают дворникам. Как только снег пошел, так мы и помогаем нашим дворникам, потому что они не справляются. К сожалению, человеческий фактор присутствует везде. А люди, они не семижильные, поэтому надо тоже понимать, что на те деньги, которые выделяются, дворник на 2000 прожить не может, поэтому когда ему говорят, что надо еще два участка взять, чтобы у тебя получилось хотя бы 3000, так с этим уже должны разбираться другие органы.

Максим: По поводу того, что говорит предыдущий человек, что все выходят, помогают… Есть коммунальные службы, обязанные убирать, выполнять свою работу. Почему им не платят, почему они не делают. И пусть он говорит, зарплата, вот, дворнику платят зарплату в 2000 гривен, это мало. Да в этой стране юрист получает 1600 гривен, и нормально себя чувствует. Почему дворнику платят деньги, ему мало? Пусть идет работает, учится, нет образования – иди убирай. Почему сложно все? Почему дороги не убирают? Почему не убирают улицы? Есть коммунальные службы. Я не готов выходить на субботники, я готов смотреть, как это все делается, я плачу налоги…

Ранее замглавы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджетной политики Петр Кузик в эфире "ГС" заявил, что представители городской власти виновны в том, что вовремя не сообщили об аварийном состоянии Шулявского моста.