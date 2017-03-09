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    Горы львовского мусора тайно выгрузили в селе под Одессой

    (обновлено: )3710
    Горы львовского мусора в селе Молога Белгород-Днестровского района
    usionline.com

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш сообщила, что неизвестные в ночь на четверг выгрузили восемь фур львовского мусора на свалке села Молога Белгород-Днестровского района.

    "В селе Молога Белгород-Днестровского района ЧП. Ночью восемь фур из Львова без разрешения громады выгрузили мусор", — написала она на своей странице в Facebook.

    usionline.com
    Горы львовского мусора в селе Молога Белгород-Днестровского района

    Местное издание УСИ сообщает, что грузовики с мусором направлялись к селу Салганы в Белгород-Днестровском районе, где они ранее по договору выгрузили 10 машин, однако получили отказ. Затем фуры направились вглубь района и "просто вывалили отходы у села Молога того же района". Среди мусора "обнаружились бумаги со львовской пропиской".

    Глава сельсовета Анна Гаврилюк обратилась к областному руководству с просьбой помочь в утилизации мусора.

    Издание также напоминает, что ранее восемь фур из Львовской области, загруженные твердыми бытовыми отходами, были замечены у полигона села Софиевка Белгород–Днестровского района.

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