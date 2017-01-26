Львовский мусор складируют уже в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Многострадальные львовяне вскоре могут вздохнуть чистым от посторонних запахов воздухом. Львовскому градоначальнику дали семь дней, чтобы очистить город от мусора. По словам губернатора области, в течение семи дней на пять полигонов Львовской области будет вывезен весь мусор, который накопился в городе, а затем городской совет должен самостоятельно выполнять свои обязанности – вывозить мусор из Львова.

Продолжительная эпопея с мусорным "запашком" продолжалась во Львове не один месяц. За это время городские отходы успели "покататься" практически по всей Украине. За них хлопотали в соседней Польше. А накануне, 25 января, львовяне в знак протеста из-за ситуации с мусором даже перекрыли несколько улиц.

В украинском сегменте соцетей тема львовского мусора актуальна как никогда: "За 8 месяцев не решить вопрос со свалкой мусора во Львове!? Это что ядерные отходы, что так долго надо решать?".

При этом некоторым удалось узреть в проблеме львовского мусора и политические следы: "Это политика, торги, рейтинги, кто выиграет от этого безумия?? точно не львовяне. Я не являюсь адвокатом Садового, но такую "ситуацию" можно создать в любом городе УКРАИНЫ".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook