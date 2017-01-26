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    Аналитика и комментарии

    Львовский мусор складируют уже в соцсетях

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    С душком. Львов утопает в мусоре (219)

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    Проблема львовского мусора в соцсетях отодвинула далеко на задний план все достопримечательности и прочие прелести этого города. Горы отходов становятся выше, а крики возмущения – громче. Что пишут о злополучном львовском мусоре простые украинцы?
    Львовский мусор
    pl.npu.gov.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Многострадальные львовяне вскоре могут вздохнуть чистым от посторонних запахов воздухом. Львовскому градоначальнику дали семь дней, чтобы очистить город от мусора. По словам губернатора области, в течение семи дней на пять полигонов Львовской области будет вывезен весь мусор, который накопился в городе, а затем городской совет должен самостоятельно выполнять свои обязанности – вывозить мусор из Львова.

    Мусор во Львове
    varta1 - Варта1, ВК
    Вонючая проблема. Львовский мусор поедет в Польшу?

    Продолжительная эпопея с мусорным "запашком" продолжалась во Львове не один месяц. За это время городские отходы успели "покататься" практически по всей Украине. За них хлопотали в соседней Польше. А накануне, 25 января, львовяне в знак протеста из-за ситуации с мусором даже перекрыли несколько улиц.

    В украинском сегменте соцетей тема львовского мусора актуальна как никогда: "За 8 месяцев не решить вопрос со свалкой мусора во Львове!? Это что ядерные отходы, что так долго надо решать?".

    При этом некоторым удалось узреть в проблеме львовского мусора и политические следы: "Это политика, торги, рейтинги, кто выиграет от этого безумия?? точно не львовяне. Я не являюсь адвокатом Садового, но такую "ситуацию" можно создать в любом городе УКРАИНЫ".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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