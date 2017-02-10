Как правильно поступать с мусором в масштабах страны? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Киев договаривается с корейскими компаниями о строительстве промышленного парка и мусоросжигательного завода. Кроме того, бизнесменам из Кореи предлагают принять участие в создании рекреационной зоны на Трухановом острове и модернизации ТЕЦ-6.

Как раз сейчас в Корее переговоры об этом с представителями корпорации Hyundai Engineering&Construction ведет первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис.

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Перспективы развития этих проектов в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель правления общественного союза "Украинская Ресайклинг Ассоциация" Александр Лымарь.

Почему власти Киева хотят привлечь к строительству промышленного парка, мусоросжигательного завода и реализации других проектов именно корейский бизнес?

— Немножко истории. В мире Япония и Корея считаются самыми продвинутыми в технологии по сжиганию твердых бытовых отходов по простой причине, потому что территории у них достаточно маленькие, и они не могут себе позволить такой ситуации, как в Украине – огромные площади выделять на полигоны. Поэтому единственный и самый лучший метод, который существует в этих странах, это сжигание. Поэтому, соответственно, сегодня Южная Корея, может быть, даже считается и лидером в технологии по сжиганию. Совсем понятна и поездка представителей города Киева для того, чтобы изучить эту технологию.

Чем это выгодно корейцам? Они просто деньги получают от этого?

— Нет, насколько мне известно. Наоборот, Южная Корея сама инвестирует и выделяет средства на построение подобных мусоросжигательных заводов во всем мире, так как сегодня это не так уж просто. Потому что Европа отказывается от сжигания, поэтому мало стран остается по миру, где сжигание можно будет применять. Поэтому любая страна, которая приедет и скажет, что у нас можно это делать, то, соответственно, я думаю, что и для южных корейцев это будет интересно.

И потом они на этом будут зарабатывать?

— Скажем так, у Южной Кореи достаточно много денег, которые нужно потратить. Я не говорю, что на этом можно сегодня зарабатывать, но в перспективе – конечно.

Почему Европа отказывается от сжигания мусора?

— Потому что у Европы сейчас основная цель – это максимально отобрать ценные ресурсы из твердых бытовых отходов. А сжигание – это совсем конечный результат от отделения этих ценных ресурсов.

То есть они перерабатывают эти мусорные отходы?

— Абсолютно верно.

Чем примечательны корейские технологии по сжиганию мусора?

— Существенно нет каких-то основных различий между сжиганием, которое есть в Европе, Японии и Южной Корее. Просто они более продвинуты технологически, но принципы существенно не отличаются.

А фильтры у них есть?

— Да, конечно. Я был даже на таком заводе, в Европе. Кстати, это завод подобный нашему заводу "Энергия", который находится в Киеве. Это старый завод, который был построен в 70-х годах, который вырабатывает только электроэнергию, они его модернизировали. И сейчас там нет никаких выбросов, кроме буквально пара, который выходит в финале. И сжигают твердые бытовые отходы. Это очень просто: ставится, знаете, как у нас в автомобилях, есть катализатор, который убирает определенные опасные выбросы, то же самое происходит и здесь. То есть это определенные фильтры, которые ставятся, это дополнительно удорожает сам процесс сжигания, но в конце у нас на выходе — практически пар.

Известны ли вам подробности, по каким именно проектам есть уже конкретные договоренности с Кореей?

— Давайте скажем так, вот перед Новым годом Кличко сказал, что сейчас будет разговаривать с Гройсманом для того, чтобы тот подтвердил государственные гарантии на выделение 200 миллионов долларов на построение завода сжигательной японской технологии. Перед этим, насколько я помню, Пантелеев говорил о прекрасной технологии, которая есть в Беларуси, перед этим было в Эстонии, перед этим было в Германии. Понимаете, если есть инвестор, то он сам приходит. А бегать за ним по всему миру… Скажем так, если мы настолько привлекательная страна, то инвесторы будут к нам в очереди стоять. Поэтому, мне кажется, это очередной информационный вброс о деятельности наших городских властей о том, что они проводят какую-то деятельность, не более. Потому что южные корейцы бы из Киева бы не выезжали.

Насколько сейчас критична ситуация с утилизацией отходов в Киеве? Насколько нужен новый мусоросжигательный завод?

— В Киеве или в любом другом городе Украины необходима переработка твердых бытовых отходов. В любом ее виде. Я не собираюсь говорить, что лучше – сжигать, перерабатывать и т. д., уже нужно начинать что-то с ним делать. Потому что ситуация, которая у нас на полигонах, на свалках около Киева — катастрофическая. Потому что они довольно старые, они уже переполнены, и если мы не начнем что-либо делать с твердыми бытовыми отходами, то это будет просто экологическая катастрофа. Поэтому будет это сжигание или что-либо другое, надо что-то делать.

Завод "Энергия" не справляется?

— Нет, у завода "Энергия" есть определенный предел переработки – 250 тысяч тонн. Киев же образует порядка 1–1,2 миллиона. Поэтому вопрос, что делать со всем остальным, а это очень большое количество, объем твердых бытовых отходов.

Где можно было бы построить такой завод?

— Если мы говорим про эту технологию, то хоть в центре Киева. Потому что, если гарантируется безопасные выбросы, какая разница, мы же не переживаем, что у нас контейнеры каждый день наполняются мусором, и там чуть-чуть попахивает. Мы ведь не переносим контейнеры от дома на 5 км. Есть прекрасный пример: в Вене, в самом центре города, находится сжигательный перерабатывающий завод, и ничего. Поэтому не вопрос, где он будет находиться, главное, чтобы он убирал тот негатив, который образуют полигоны.

Напомним, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.