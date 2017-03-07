Получите, распишитесь. В Херсоне мусор стали возвращать "владельцам"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Мусор, не относящийся к твердым бытовым отходам (ТБО), начали возвращать "законным владельцам" в Херсоне, сообщает Kherson.net.ua.

Соответствующее решение приняла городская Инспекция по благоустройству совместно с перевозчиком ООО "Херсонавтокомунсервис" и впервые применила 6 марта.

"Они впервые в "современной истории" применили принцип "возврата". Мусор, который не относится к твердым бытовым отходам, возвращается тем, кто его выбрасывал. Владельцы частного сектора по пер. Учебном удивлялись и сердились, когда им возвращали их мусор", — сообщает издание.

В свою очередь представители инспекции отметили, что в их действиях нет ничего противозаконного — "возвращаем имущество их законным собственникам".

kherson.net.ua Мусор в Херсоне

В ведомстве также добавили, что в случае выявления фактов складирования физическими лицами возле контейнеров веток, их также будут возвращать "владельцам".

В феврале власти Киева планируют построить два мусороперерабатывающих завода, которые могут заработать через три года. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.