Гройсман: Львову выделят участок для мусороперерабатывающего комплекса

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Львову выделят участок для строительства мусороперерабатывающего комплекса, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры по решению проблемы вывоза мусора из Львова. В связи с этим Гройсман в пятницу прибыл в Львовскую область.

"Новый участок будет выделен Львову для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть возьмет обязательство создать полигон за шесть месяцев", — написал Гройсман в микроблоге в Twitter.

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Ранее премьер заявил, что Львов имеет достаточно средств для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов, хотя правительство и готово оказать всю необходимую поддержку для выхода из сложившейся ситуации. Гройсман обсуждал эту проблему во вторник в ходе встречи с губернатором Львовской области Олегом Синюткой, который заявил, что не видит у властей Львова стратегии решения проблемы.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.