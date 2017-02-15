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    В Полтавской области в мусорном баке обнаружены тела младенцев

    (обновлено: )29601
    Сообщается, что прохожая, которая выгуливала своих собак в городе Карловка, обнаружила тела младенцев в мусорном контейнере и проинформировала полицию.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В городе Карловка Полтавской области в среду в мусорном баке нашли тела двух младенцев, сообщил начальник отдела коммуникации облуправления полиции области Юрий Сулаев.

    Видео трагедии с матерью и ребенком в Киеве. Аудитория 21+
    HipHop Events/Youtube/Скриншот
    Видео трагедии с матерью и ребенком в Киеве. Аудитория 21+

    В полицию с сообщением о находке обратилась женщина, которая выгуливала собаку в одном из городских парков и увидела в мусорном баке два небольших тельца. 

    "Женщина подошла ближе и поняла, что это тела младенцев. Это тела мальчика и девочки. На место прибыла следственно-оперативная группа. По их предварительной информации, это два эмбриона. Их возраст установят эксперты. Длина тел — от 17 до 20 сантиметров", — цитирует УНИАН Сулаева.

    Полиция занимается поиском матери и проводит необходимые следственные действия.

    Напомним, в Киеве 31-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа маленького сына, двух домашних кошек и бросилась вслед за ними. Трагедия произошла неподалеку от столичных Осокорков.

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