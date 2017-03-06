В Полтаве требуют от Садового извиниться за львовский мусор в регионе

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Полтавский областной совет на сессии в понедельник принял обращение к мэру Львова Андрею Садовому и депутатам Львовского горсовета с требованием немедленно пресечь несанкционированный вывоз мусора на территорию региона и официально извиниться перед жителями области за незаконный сброс отходов.

"Уже полгода львовский мусор неконтролируемо завозится на территорию Полтавской области и, нарушая все правовые и экологические нормы, выгружается рядом с населенными пунктами, в лесополосах, полях, на берегах рек, у дорог. В частности, 1 марта, у города Кременчуга удалось задержать колонну из пяти автомобилей, которые в очередной раз привезли мусор из города Львова к окраинам города Кременчуга. Двое из этих грузовиков, к сожалению, успели выгрузить мусор прямо на берегу Днепра. Водители автомобилей с мусором признались, что загружались на предприятии "Львовкомунтранс". Все эти факты зафиксировали работники полиции. Такие действия не укладываются в рамки добропорядочных и партнерских отношений между регионами страны и несут экологическую опасность и угрозу распространения инфекционных заболеваний", — цитирует УНИАН обращение облсовета.

По словам председателя облсовета Александра Биленького, с октября 2016 года на территории области жители выявляют стихийные свалки неизвестного происхождения.

"Поверхностный осмотр мусора свидетельствует о том, что его привозят из Львова, что подтверждают платежные чеки, упаковки товаров с адресами производителей и магазинов, львовская пресса, агитационные материалы Львовских политиков и другие вещи, подтверждающие происхождение мусора", — рассказал глава облсовета.

Депутаты возмущены загрязнением региона львовским мусором и потребовали от городского головы Львова и депутатов Львовского горсовета немедленно прекратить вывоз мусора на территорию области и официально извиниться перед ее жителями.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал власти Львова немедленно начать восстанавливать мусорный полигон. Премьер также отметил, что будет лично держать на контроле вопрос вывоза мусора из Львова.