Львовский мусор: Гройсман спешит на помощь

РИА Новости Украина

Львову передали земельный участок в Яворовском районе, площадью 12,5 га, для обустройства нового полигона для складирования твердых бытовых отходов. Соответствующее решение было принять в пятницу, 27 января, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям ЛОГА, пишет львовское издание Поступ.

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Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который приехал на заседание комиссии, с просьбой передать городу один из трех земельных участков, которые ЛОГА выставила на конкурс для строительства мусороперерабатывающих комплексов городу.

"Я поддерживаю инициативу ЛОГА, которая предусматривает построение трех мусороперерабатывающих комплексов. Если была бы возможность один участок, площадью 12,5 га, на территории "Серы" передать для Львова, я был бы очень благодарен. Если нет, то надо участвовать в конкурсе, который объявила ЛОГА. Если была бы новый участок, это был бы один из вариантов, чтобы эту проблему решить", — сказал Садовый.

Владимир Гройсман уточнил у главы ЛОГА, является ли этот участок, о котором говорит Андрей Садовый, государственной собственностью, и поручил председателю ЛОГА передать его городу. Впоследствии город должен возвести там мусороперерабатывающий комплекс.

"У меня есть предложение снять один участок с конкурса, тот, который скажет мэр, и передать городу. Андрей Садовый лично написал письмо в ЛОГА и взял обязательство в течение шести месяцев построить полигон, запустить его в эксплуатацию. Если вам нужен Госкомзем — завтра он будет здесь и все согласует", — заявил Гройсман.

По словам Владимира Гройсмана, оформление документов на определенный земельный участок продлится не более недели.

"Это беда, и она всех объединяет. И должно быть соучастие всех в этом процессе. Со своей стороны могу подчеркнуть, что все, что потребуется, согласование всех структур — они будут сделаны", — добавил премьер-министр.

"Вопрос о передаче городу участка созревал фактически восемь месяцев. Созрел. На самом деле большая Вам благодарность, потому что вы решили проблему, которая не решалась 25 лет. Для всех мэров и губернаторов это была единственная проблема — мы не могли найти участки. Сегодня действительно священный день для Львова", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Также Владимир Гройсман заверил, что поскольку на Грибовицкой свалке есть угроза обвала, к стабилизационным работам привлекут работников ДСНС. Об этом Гройсман сообщил на брифинге в ЛОГА, 27 января.

"Сегодня я встречался с жителями Грибович и считаю, что четкие юридические гарантии Львовского городского совета по выполнению всех обязательств должны быть планом действий городского головы Львова. Я понимаю, как им сейчас там живется. В 150 метрах от их домов расположена свалка. Этим людям я показал, что как премьер-министр готов гарантировать выполнение всех обещаний, которые сделает власть", — сказал Владимир Гройсман.

Премьер-минстр подчеркнул, что в кратчайшие сроки необходимо провести рекультивацию и дегазацию свалки. Для этого будут привлечены работники ГСЧС, поскольку на полигоне есть угроза обвала.

"Надо навести порядок на Грибовицкой свалке, провести ее рекультивацию, дегазацию, убрать оттуда инфильтрат. У Львова есть все возможности, чтобы профинансировать эти работы. Бюджет развития в городе составляет 1 млрд 800 млн гривен. Через месяц-полтора местные власти могут подготовить план действий по Грибовицкой свалке. ГСЧС выделит технику, которая понадобится, чтобы эти работы проводить", — добавил Гройсман.

По словам мэра Львова Андрея Садового, город готов профинансировать работы, которые проведет ГСЧС, однако о какой сумме идет речь, пока неизвестно.

Между тем ранее стало известно, что на строительство нового современного перерабатывающего комплекса с полигоном потратят около 25 млн евро. Его разместят на Яворовщине, на территории бывшего горно-химического предприятия "Сера". Речь идет о 12,5 га земли.

Территория на Яворивской "Сере" — один из трех участков, которые ранее областная администрация выбрала для инвестиционного конкурса по строительству мусороперерабатывающего комплекса. 27 января, во время поездки во Львов, Владимир Гройсман поручил главе ЛОГА Олегу Синютке передать его Львову.

"Это территория, где наихудшая ситуация и, собственно, с экологической точки зрения это будет вариант решения этой проблемы, это рабочие места, это социальные инвестиции", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Окончательное распоряжение об отводе земельного участка от председателя ОГА город ждет уже в понедельник, 30 января. Тогда сразу приступит к работе.

Речь идет о строительстве завода механико-биологической переработки. Его стоимость будет зависеть от мощностей. Предыдущая цена комплекса — 20-25 млн евро. Построить завод город должен в ближайшие полгода. Вместе с тем нужно продолжить рекультивацию Грибовицкого полигона.

"Со стороны правительства Государственная служба чрезвычайных ситуаций выделит технику, которая будет необходима для того, чтобы такие работы проводить понятно, финансирование этих работ должно происходить за счет бюджета Львовского городского совета", — рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Что касается очистки площадок от мусора в городе, то в воскресенье их уже должны (были) завершить.

"Я надеюсь, что в воскресенье город Львов войдет полностью в стабильный график вывоза твердых бытовых отходов", — отметил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Сейчас из Львова уже вывезли более 800 тонн отходов. Львовский мусор согласились принимать пять городов области. На сегодня во Львове переполнена каждая пятая мусорная площадка.

"У нас было 35%, сейчас уже 19%. Эта работа продолжается, мы продолжаем вывозить мусор на эти участки, где наc согласились принимать, чтобы вывезти перенакопленные площадки", — рассказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Сергей Бабак.

"Нет проблем, люди готовы принимать, но нужно, чтобы не было блокирования, чтобы не было препятствования, если будет нормальная ситуация, то нет проблем, по одной машине на каждый полигон, у нас в области есть двадцать", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Пока все договоры с полигонами области — краткосрочные, и закончатся на текущей неделе. После этого, город снова останется без постоянного места для вывоза отходов.

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал результаты заседания (27 января — Ред.) областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Мэр отметил, что на следующей неделе (с 30 января по 5 февраля — Ред.) город представит план действий по территории горно-химического предприятия "Яворовская сера", которая определена для города Львова.

"Коротко о ситуации с вывозом твердых бытовых отходов из Львова и важных решениях, которые были приняты в пятницу во время визита премьер-министра во Львов. Оперативная ситуация такая. После наших неоднократных обращений и предупреждения о возможных экологических последствиях, нам частично и временно разблокировали доступ к ряду полигонов во Львовской области. Благодаря этому перевозчикам удалось начать очистку мусорных площадок. По состоянию на пятницу почти половину ТБО из переполненных площадок было вывезено. Если такая динамика сохранится, нам удастся очистить город в течение выходных, после чего коммунальные службы проведут дератизацию всех площадок", — отметил в видеообращении Андрей Садовый.

При этом мэр подчеркнул, что новые договоренности с полигонами в области предусматривают разовый вывоз только того мусора, который накопился в городе. Дальнейший процесс очистки мусорных баков может быть затруднен, если снова восстановят блокировки.

"В пятницу нам удалось достичь важного решения государственных органов власти. Ознакомившись с ситуацией, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил областной государственной администрации выделить Львову участок для строительства нового мусороперерабатывающего комплекса. Речь идет о заброшенных землях горно-химического предприятия «Яворовская сера». Я уже направил официальное обращение на главу областной администрации с просьбой о выполнении этого поручения", — добавил мэр.

По словам Андрея Садового, на следующей неделе мэрия обнародует детальный план действий по этой территории.

"Сегодня озвучу лишь несколько важных тезисов. Во-первых. Львовский городской совет, как никто другой, заинтересован, чтобы новый комплекс на территории бывшего химического гиганта отвечал самым высоким экологическим нормам. Территория «Серы» находится в 35 км от границы Европейского Союза, поэтому мы привлечем только лицензированных проектировщиков и исполнителей, имеющих опыт построения подобных объектов. Современный комплекс должен стать не новой проблемой, а решением тех старых экологических проблем, связанных с бывшим добычей серы", — отметил городской голова.

"Во-вторых. Построение нового современного комплекса - это не единственная вещь, которую мы должны сделать, чтобы изменить ситуацию с ТБО. В городе в течение года будет реализована комплексная стратегия качественно нового обращения с мусором. Мы должны изменить свой подход по производимым отходам. Сортировка, уменьшение количества мусора, повторное использование и переработка — это те вещи, которые нам нужно массово и быстро усвоить, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась. Я прошу следить вас за дальнейшими официальными сообщениями на эту тему", — добавил Андрей Садовый.

Между тем ГП "Международный аэропорт Львов" требует у Львовского городского совета отменить решение об обустройстве пяти пунктов прессования мусора в пределах Львова, один из которых должен быть расположен всего в километре от аэропорта. Если рядом с аэропортом проводить работы, связанные с мусором, то это привлечет птиц, которые могут стать причиной авиационных катастроф.

Ближайший пункт для прессования мусора должен быть расположен на ул. Городоцкой, 280, а это примерно в километре от аэропорта "Львов", что на ул. Любинской, 168. Согласно Воздушному кодексу Украины, такую деятельность можно осуществлять на расстоянии не менее 15 км от аэропорта.

"Администрация аэропорта сообщает, что в адрес городского совета в 2015 и 2016 году были направлены письма, в которых информировалось, что в радиусе 15 километров от взлетно-посадочной полосы запрещено размещать объекты, связанные с работами с мусором, поскольку они привлекают птиц, которые могут стать причиной авиационных катастроф", — говорится в заявлении.

Генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская отметила, что 26 января руководство аэропорта обратилось ко Львовскому городскому совету об отмене соответствующего постановления. Также представители аэропорта обратились к Госавиаслужбе Украины с сообщением о нарушении ст. 69 Воздушного кодекса Украины.

"Мы привлечем экспертов, чтобы изучить эти угрозы, на которые указало руководство аэропорта. Также хотел бы отметить, что эти прессовочные станции должны находится в закрытом помещении, что не вызывало бы скопления птиц", — прокомментировал Андрей Москаленко, заместитель городского головы Львова по вопросам развития.

Добавим, что в четверг, 19 января, на сессии утвердили перечень участков для организации временных площадок для перегрузки и брикетирования мусора в каждом районе Львова.

Между тем, 26 января, во время заседания сессии Бориславского городского совета, депутаты согласились принять из Львова на полигон города с правом продления действия договора на более чем семь дней. 23 депутата проголосовали за, двое — против и еще двое воздержались.

Добавим, что ЛКП "Львовспецкомунтранс" должен подписать договор на вывоз мусора на полигон Борислава.

В то же время, несмотря на договоренность помочь Львову с перегруженными площадками и принять мусор, сегодня (27 января — Ред.) районный Николаев отказал львовским перевозчикам в принятии ТБО. Две машины, которые прибыли из Львова, развернули на местном полигоне.

Директор фирмы-перевозчика ООО "Спецавтотранс Львов" Остап Годунько рассказал, что охрана николаевского полигона, куда ехали две машины с твердыми бытовыми отходами со Львова, отказалась их пускать, передает пресс-служба ЛГС.

"Заехали две машины в николаевский полигон. Охрана полигона отказалась нас пропускать, объяснив это тем, что они не имеют на это никаких разрешений", — отметил Остап Годунько.

После этого мусор повезли к Новому Роздолу.

Отметим, 25 января, на комиссии по чрезвычайным ситуациям Львовской ОГА? определили пять полигонов в области, куда в течение недели вывезут все отходы из Львова. В частности, согласие принимать львовский мусор дали представители Дрогобыча, Червонограда, Борислава, Николаева, Самбора.

Однако сегодня (27 января — Ред.) начальник департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Серий Бабак отметил, что областные полигоны будут принимать отходы из Львова всего неделю. Далее Львов снова будет самостоятельно искать места, которые смогут принять грузовики с мусором.

Также стало известно, что львовский мусор запретили возить в Жовковский район. Об этом на районной сессии Буского райсовета проинформировал руководитель Буского городского коммунального предприятия, депутат районного совета Михаил Гаевский.

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"31 декабря прошлого года у нас закончился срок действия договора с "Львовспецкомунтранс". С тех пор больше львовский мусор на полигон в Бущини не поступает. Также Львовской областной администрации сообщили о том, что Буское городское коммунальное предприятие и Буский городской совет не дает разрешения на продолжение услуг по приему и захоронению твердых бытовых отходов, которые завозятся из Львова", — отметил он.

Львовский мусор на территорию Буского района завозили с 3 июня 2016 года. Журналисты Буского медиапортала не раз освещали информацию, что на Верблянской свалке проводится учет привезенного львовского мусора с вопиющими нарушениями.

По материалам Zaxid.net.