Под Кривым Рогом задержали фуры со львовским мусором

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Кривой Рог пытались ввезти две фуры, загруженные мусором из Львова, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Криворожский горсовет.

По данным заместителя городского головы Александра Катриченка, инцидент произошел вечером в субботу, 11 марта: два 20-тонных грузовика с львовскими номерами, заполненные твердыми бытовыми отходами, полиция задержала в районе Криничек (Днепропетровская область).

Как отметил чиновник, после осмотра документов выяснилось, что мусор следовал из Львова, местом доставки указывался Кривой Рог.

В то же время в мэрии Кривого Рога сообщили, что с сентября 2016 года, согласно решению сессии горсовета, в городе действует запрет на утилизацию мусора не местного происхождения.

Ранее в пресс-службе Славутской районной государственной администрации сообщили, что в селе Берездов Хмельницкой области местные жители обнаружили на свалке около 20 тонн львовского мусора.

Также сообщалось о найденном львовском мусоре близ села Гайово Киверцовского района Волынской области