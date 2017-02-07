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    Мусорная свалка на Верховине. Кадры с беспилотника

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    С душком. Львов утопает в мусоре (230)

    (обновлено: )10620
    Жители села Бережница на Верховине буквально задыхаются от запаха, идущего от несанкционированной мусорной свалки, существующей, по их словам, более 20 лет.
    ВОЛЯ - Захід/youtube

    Депутат Косовского районного совета Петр Иванишин отметил, что несанкционированную свалку необходимо зарегистрировать на сайте Минприроды — это даст толчок решению проблемы, сообщает местное издание Версии.

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    Напомним, 30 мая на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека. 

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    Ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

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