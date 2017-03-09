В Тернополе полиция заставила фуры с львовским мусором покинуть область

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Тернополе полиция выявила два грузовых автомобиля с львовским мусором и заставила водителей выехать за пределы области, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Тернопольской области в четверг.

"Вчера к тернопольским полицейским поступило сообщение от горожан о том, что на объездной дороге Тернополя стоят два грузовых автомобиля с мусором. На месте правоохранители выяснили, что два автомобиля марки "ДАФ" загружены отходами из Львова. Согласно документам, возвращались они из Полтавской области, где им помешали сбросить мусор. Оказалось, что автомобили – из Тернополя и принадлежат местному предприятию, которое подписало договор с львовскими коммунальщиками по предоставлению транспортных услуг", — сообщает подробности полиция.

Полицейские сопроводили фуры за пределы области, чтобы не допустить сброс мусора в Тернопольской области.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал власти Львова немедленно начать восстанавливать мусорный полигон. Премьер также отметил, что будет лично держать на контроле вопрос вывоза мусора из Львова.

Напомним, после закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.