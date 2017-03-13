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13.03.201712:20
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    Киев

    В Киеве в мусорном баке нашли огромного удава

    (обновлено: )4701
    Мертвая змея была обнаружена возле одного из домов на столичной Русановке. Некоторые жители предположили, что это удав, которого ранее украли на заправке.
    Мертвый удав, обнаруженный в одном из мусорных баков на столичной Русановке
    facebook.com/groups/rsnvka

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Жители столичной Русановки обнаружили огромного мертвого удава, выброшенного в мусорный бак. Об этом сообщается в группе "Русановка" в Facebook.

    Инцидент произошел возле дома по улице Энтузиастов №7/3.

    facebook.com/groups/rsnvka
    Мертвый удав, обнаруженный в одном из мусорных баков на столичной Русановке

    Жители не исключают, что это удав, которого ранее украли на одной из киевских заправок.

    Ранее неизвестные уничтожили уникальную для Украины коллекцию редких птиц, которая располагалась во дворе частного двухэтажного дома за кинотеатром "Киевская Русь" на Лукьяновке в столице.

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