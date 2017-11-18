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    Дьяченко: закон о реинтеграции Донбасса вводит военное положение

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    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (253)

    (обновлено: )30401
    Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором"
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Так называемые законопроект о реинтеграции Донбасса вызывает скептическое отношение хотя бы потому, что он, не называя ситуацию военным положение, фактически вводит его в Донбассе, считает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Украина в кольце "оккупантов" и "агрессоров"

    "Называя Российскую Федерацию оккупантом, украинская власть говорит, что мы находимся с ней, по сути. в военном конфликте", — заявила Дьяченко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения

    В статье 10 законопроекта определяются мероприятия, которые могут осуществляться военными формированиями и другими лицами, привлеченными для обеспечения интересов национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях по обеспечению территориальной целостности Украины.

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