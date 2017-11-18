Дьяченко: закон о реинтеграции Донбасса вводит военное положение

Так называемые законопроект о реинтеграции Донбасса вызывает скептическое отношение хотя бы потому, что он, не называя ситуацию военным положение, фактически вводит его в Донбассе, считает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Называя Российскую Федерацию оккупантом, украинская власть говорит, что мы находимся с ней, по сути. в военном конфликте", — заявила Дьяченко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Читайте также: Какие у Трампа есть варианты по Украине? Их пока три

Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, Россия признается "государством-агрессором". Перед голосованием за законопроект и в момент его рассмотрения между депутатами произошли потасовки и столкновения.

В статье 10 законопроекта определяются мероприятия, которые могут осуществляться военными формированиями и другими лицами, привлеченными для обеспечения интересов национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях по обеспечению территориальной целостности Украины.