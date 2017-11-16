Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 17 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели ноября 2017 года.
— Интриги вокруг НАБУ — конец борьбы с коррупцией?
— Замглавы Госдепа США в Киеве сказал "золотые слова." Какие и кому?
— Реинтеграция Донбасса и бюджет на следующий год. Волнительные торги.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор»
Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук
Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании «Партия власти»
Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям