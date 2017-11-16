наверх
16.11.201714:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )25
    В пятницу, 17 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 17 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели ноября 2017 года.

    — Интриги вокруг НАБУ — конец борьбы с коррупцией?
    — Замглавы Госдепа США в Киеве сказал "золотые слова." Какие и кому?
    — Реинтеграция Донбасса и бюджет на следующий год. Волнительные торги.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор»

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании «Партия власти»

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Верховная рада
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Газманов, Валерия, Кобзон
      Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
      Настольная игра Галичина 1918
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Карта распространения кори. Инфографика
      Вспышка кори в Украине: сотни заболевших