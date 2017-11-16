Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 17 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели ноября 2017 года.

— Интриги вокруг НАБУ — конец борьбы с коррупцией?

— Замглавы Госдепа США в Киеве сказал "золотые слова." Какие и кому?

— Реинтеграция Донбасса и бюджет на следующий год. Волнительные торги.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор»

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании «Партия власти»

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям