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    На месте взрыва в Луганске: горящее здание и работа спасателей

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (422)

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    По предварительной информации, причиной взрыва в здании, расположенном в центре Луганска, стал бытовой газ, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий самопровозглашенной ЛНР.
    Сергей Вандерлей/Youtube

    Взрыв предположительно бытового газа, произошел в центре Луганска, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий самопровозглашенной Луганской народной республики.

    "По адресу Красная площадь, дом 2 произошел взрыв. Причины пока неизвестны, возможно, взрыв бытового газа. На место происшествия выехали спасатели. Ведутся спасательные мероприятия, на месте происшествия находится глава МЧС ЛНР", — сообщили "Луганскому информационному центру" в ведомстве.

    Ситуация в Авдеевке
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    Авдеевка после обстрелов: пункты обогрева и полевые кухни

    Напомним, 4 января в Куйбышевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала и местного рынка произошел взрыв. В результате инцидента был уничтожен микроавтобус, припаркованный на одной из стоянок. Взрыв был такой силы, что от автомобиля почти ничего не осталось.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк — Ясиноватая — Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, после чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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