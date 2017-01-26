Ветераны АТО заблокировали еще один участок ж/д в Луганской области

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Ветераны АТО и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики, заблокировали еще одну железнодорожную станцию в Луганской области. Об этом в четверг, 26 января, сообщает "Страна.ua".

Речь идет об узловой станции Светланово, которая находится в нескольких километрах от линии разграничения. Организаторы блокады предупредили, что намерены перекрыть и другие станции, через которые, по их словам, перемещаются грузы.

В штабе указали, что большую часть времени они тратят на инженерное обустройство местности. "Продолжение следует", — предупреждают организаторы акции.

В свою очередь, народный депутат Семен Семенченко на странице в Facebook прокомментировал этот шаг: "Ветераны войны за независимость ответили на угрозы силового противостояния и открытия уголовных дел расширением географии блокады".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.