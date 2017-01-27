В очереди на КПП в Станице Луганской от инфаркта умер мужчина - спецкор

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Александр Мотузяник. По его словам, двое военных получили ранения в Донецкой области в районе Авдеевки и Троицкого, один — на Луганском направлении. В Луганской области в ночь на четверг боевики нарушили минские договоренности и из "Градов" обстреляли населенный пункт Новозвановка. Обошлось без пострадавших.

Комментируя ситуацию в зоне АТО, спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, какая обстановка наблюдается на пунктах пропуска на границе с неподконтрольными территориями Донбасса.

"К сожалению, есть несчастные случаи. В Станице Луганской сегодня, во время прохождения КПП, умер 57-летний мужчина. По предварительным данным, он скончался от инфаркта. Но в остальном, был обстрел Марьинки, КПП, вчера по нему били, обошлось без жертв, он продолжает работать. В целом, там все довольно спокойно и нет каких-либо больших конфликтных ситуаций", — сообщил спецкор.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.