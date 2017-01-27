Более 20 участков газопровода повреждено в Донецке из-за обстрела

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Часть жителей запада Донецка в результате ночного обстрела остались без газа, повреждено более 20 участков газопровода, сообщили в четверг в пресс-службе компании "Донбассгаз".

Ранее в администрации Донецка заявили, что в ночь на четверг обстрелу подвергся запад Донецка, повреждено три дома.

"В ночь на 26 января аварийно-диспетчерская служба донецкого управления ГК "Донбассгаз" зафиксировала многочисленные повреждения распределительных газопроводов в поселке Трудовские. По предварительной информации, повреждено свыше 20 участков газопровода низкого давления по улицам Урожайная, Чехова, Финальная, Петровского", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В компании отметили, что 21 абонент остался без газа. Восстановить подачу голубого топлива в дома планируют к концу дня.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.