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    Происшествия

    Село в Донецкой области осталось без света из-за обстрела

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (260)

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    В районной администрации, которая на данный момент неподконтрольна властям, уточнили, что вечером в среду под обстрел попали села Октябрьское и Куликово. Пострадавших и разрушений нет.
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    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрела обесточено село Сергеевка на юге Донецкой области, сообщили РИА Новости в администрации Новоазовского района, которая подконтрольна ДНР.

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    "Около 7 часов утра был обстрел. Повреждены линии электропередачи, село Сергеевка осталось без света", — сказал собеседник агентства.

    В районной администрации добавили, что вечером в среду под обстрел попали села Октябрьское и Куликово.

    По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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