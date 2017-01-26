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    Политика

    Сделки США и РФ по Донбассу без участия Украины недопустимы - МИД

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (259)

    (обновлено: )15201
    В МИД Украины выразили опасения, что Вашингтон и Кремль могут попытаться исключить Киев из переговоров по Донбассу, и заявили о недопустимости такого варианта развития событий.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Украина должна принимать участие с правом голоса во всех переговорах между руководством США и России относительно ситуации в Донбассе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии Reuters, пишет ZN.ua.

    В МИД Украины выразили опасения, что Вашингтон и Кремль могут попытаться исключить Киев из переговоров по Донбассу, и заявили о недопустимости такого варианта развития событий.

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    "Мы говорим о будущем нашей страны и поэтому не хотим быть исключенными из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим быть субъектом", – подчеркнула Зеркаль.

    Дипломат заявила, что после грубого нарушения Будапештского меморандума больше не верит в "джентльменские соглашения" на межгосударственном уровне.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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