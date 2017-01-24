Ополченцы обстреляли Широкино из минометов - штаб АТО

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 51 раз открывали огонь по их позициям, двое силовиков получили ранения.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 51 обстрел. Двое наших военных ранены", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным силовиков, на мариупольском направлении обстрелы велись из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка и Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое и другие.

Как сообщается, на луганском направлении из минометов различных калибров обстреливались Новозванивцы и Попасная; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Крымское, Троицкое, Новоалександровка, Станица Луганская.

По сообщению силовиков, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Авдеевка, Зайцево и Опытное.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.