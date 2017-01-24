В Кривом Роге вандалы сожгли украинский флаг на стеле Героев АТО

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Кривом Роге снова сожгли украинский флаг, закрепленный на стеле Героев, погибших в АТО, сообщило издание 0564.ua, со ссылкой на депутата райсовета Виталия Пикуля.

0564.ua В Кривом Роге вандалы сожгли украинский флаг на стелле Героев АТО

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"Ночью сожгли флаг Украины, возле стелы погибших Героев на 95-ом квартале. Это уже повторно, за десять дней. Правоохранители "вечно ищут" виновных. Постоянные акты вандализма на могилах Героев, Ильи Гайдука и Геннадия Дощенко, тоже "вечно ищут", — написал депутат Криворожского горсовета Николай Колесник в Facebook. Остатки обгоревшего флага убрали.

Ранее сообщалось, что во время Марша независимости в Варшаве, который прошел в пятницу, 11 ноября, сожгли флаг Украины. Замаскированные болельщики одного из варшавских футбольных клубов допили пиво, бросили флаг Украины на землю, начали его топтать, а затем сожгли.