Лутковская: АТО - не повод отказывать в соцвыплатах жителям Донбасса

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что военная операция в Донбассе — не основание отказывать в социальных выплатах жителям региона.

"Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии, как АТО, нет", — приводит слова Лутковской сайт телеканала "112 Украина".

"Я не верю и с большим сарказмом отношусь к идее, что пенсионер, который получает 1,8-1,2 тысячу гривен, будет финансировать терроризм. Как и одинокая мать, которая осталась с ребенком на руках, она тоже те деньги, которые ей положены в качестве выплат, не отдаст террористам для поддержания их, а вот вопрос закупки угля, например, с неподконтрольной территории Луганской области – это действительно очень серьезный вопрос. А, простите, кто закупает уголь и кто является "финансистом"?" – отметила она.

По словам Лутковской, пенсии украинское государство платить обязано, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть "оккупированные территории".

Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей возможно только после выполнения минских соглашений в полном объеме.

Также ранее действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что пожилым людям в Донбассе планируется оказание помощи.