В зоне АТО обстреляли автобус, ранена женщина

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В районе населенного пункта Еленовка в Донецкой области обстреляли автобус, в результате чего была ранена местная жительница, сообщается в пятницу на сайте Минобороны.

Как отмечается в сообщении Минобороны, ополченцы обстреляли гражданский автобус в районе населенного пункта Еленовка, который находится на неподконтрольной территории.

"В результате преступного обстрела получила ранения местная жительница. Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка — Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", — заявили в министерстве.

Минобороны не исключает, что провокация была осуществлена с целью дискредитации ВСУ в период пребывания в районе проведения спецоперации в Донбассе заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.

dialog.ua Обстрел автобуса в Еленовке

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.