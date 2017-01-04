В Донецке прогремел мощный взрыв

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Взрыв произошел днем в Куйбышевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала и местного рынка, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

В результате инцидента был уничтожен микроавтобус, припаркованный на одной из стоянок. Взрыв был такой силы, что от автомобиля почти ничего не осталось, при этом на данный момент неизвестно находились ли в машине люди. Также нет пока информации о пострадавших среди мирного населения, возможно, находящихся на тот момент в эпицентре взрыва.

Городские власти, которые подконтрольны ДНР, информации ситуацию еще не комментируют. По сообщениям очевидцев на данный момент территория, где произошел взрыв, оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.