День освобождения Киева: ветераны готовы отстоять имя генерала Ватутина

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Официальные мероприятия в 74-я годовщину освобождения Киева лишний раз продемонстрировали циничную природу постмайданной власти: вроде бы отметили (или – отметились?), но лучше бы и не отмечали.

Конфликт идеологий очевиден: с одной стороны, героями новой Украины объявлены коллаборационисты, с другой стороны, неудобно совсем не заметить годовщину освобождения столицы от нацистов, народ не поймет…

Вот и отмечают как могут. Утром 6 ноября вдоль аллеи в парке Славы выстроился почетный караул. Несколько десятков ветеранов и представителей городских властей (мэр Виталий Кличко не почтил своим присутствием) и возложили цветы к вечному огню. Венок всего один, сине-желтый – "от украинского народа".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Возложение цветов на Аллее Славы

Минута молчания, гимн, залпы салюта. Красных знамен нет – можно подумать, что Киев от фашистов освобождала УПА.

"Конечно, Киев освобождали под красным знаменем. И не помнить об этом нельзя", — говорит один из ветеранов.

Иван Васильевич Струтинский – троюродный брат Николая Владимировича Струтинского, соратника легендарного разведчика Николая Кузнецова. В свои 92 года – бодр и полон оптимизма.

"Никогда не делите людей на русских, украинцев. Каждый человек имеет право на место под Солнцем. Каждого человека создал Бог… А раскол, вражда — это приводит к бедам. Раскол нам навязывают обманом. Но помните, что все войны кончаются, делить людей нив коем случае нельзя", — сказал Иван Васильевич РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Возложение цветов на Аллее Славы

Рассказал, как при встрече с президентом Петром Порошенко сообщил ему, что сейчас простому народу, вереранам, старикам – тяжело живется.

"А он мне — "буде краще, буде краще!". Ну, я поверил. А получается, не так уж и краще", — сказал ветеран.

По его словам, решение киевских властей переименовать проспект генерала Ватутина в Киеве (проспекту присвоено имя руководителя УПА Романа Шухевича) – ошибочно.

"Я считаю, что это ошибка. Ватутин настоящий защитник Украины. А Шухевич, Бандера?.. Есть институт такой (институт нацпамяти — Ред.), это он предлагает (переименования — Ред.)… Но это ошибка", — отметил Струтинский.

"Мы сегодня у памятника Неизвестному солдату, у Вечного огня, потому что 6 ноября, 74 года назад, советские войска под командованием генерала армии Ватутина мощным ударом, неся большие потери, освободили Киев от фашистских оккупантов. Это была очень трудная задача, правый берег настолько хорошо был укреплен немцами, что их фюрер говорил — скорее Днепр потечет впять, чем русские одолеют Восточный вал. Одолели! Победили. И тем самым открыли путь для дальнейшего освобождения всей Украины", — сказал журналистам глава Киевского городского совета ветеранов Николай Мартынов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Возложение цветов на Аллее Славы

Он напомнил, что "генералу Ватутину не посчастливилось дойти даже до границы, потому что коллаборационисты лишили его жизни".

Мартынов сообщил, что на ветеранские организации по-прежнему оказывается давление.

"Да, мы сейчас испытываем очень большие трудности с точки зрения и морального давления, с точки зрения фальсификации истории… Я говорил о генерале Ватутине. Ему благодарные украинцы воздвигли памятник в Мариинском парке, назвали район города Ватутинским, назвали проспект — имени Ватутина. А сейчас так дела обстоят, что и район переименован, и проспект Ватутина переименовывается… Именем того… тех, от чьих рук, собственно, и погиб Николай Федорович Ватутин. А мы сегодня пойдем и к памятнику Ватутину, возложим цветы, отдадим дань чести и памяти", — сказал Мартынов.

По его словам, были у столичной ветеранской организации проблемы с помещением, но теперь, можно сказать, их уже нет: "Какие проблемы? Нас оттуда (из помещения) выкурили, выкинули, какое-то "ОО" купило это помещение незаконным образом… и нас оттуда выбросили".

И обращения к городским властям не помогли.

Мартынов сообщил и о других трудностях: финансовые средства не выдаются, хотя положено по Украины "О ветеранах войны", из 130 первичных организаций около 50 лишились служебных помещений – "так выполняется закон о декоммунизации". В общем – теснят ветеранов.

Спрашиваю у одного из чиновников КГГА, знает ли он о том, что ветеранские советы остаются без служебных помещений? В ответ: "Нет, не в курсе"…

У памятника генералу Ватутину людей собралось больше, чем в парке Славы. Разговоры среди ветеранов – не очень веселые. Рассказывают, что в организациях сокращают кадры, финансирования нет, опять же – "помещения отбирают, хотят, наверное, ветеранские советы разогнать".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Памятник Ватутину

Сам монумент отделен металлической сеткой от палаток, разбитых у стен Верховной Рады участниками "майдана Саакашвили". Среди ветеранов появляется Игорь, добровольный агитатор "от Майдана". Раздает листовки и газеты: "хотим, чтобы вы знали, чего мы завтра будем требовать от власти".

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Ветераны листовки берут охотно, интересуются: за что стоим?. Игорь объясняет: "Эти люди (показывает в сторону палаток) – военные, они были в АТО. Но стоят за то, чтобы война прекратилась. Пока одни умирают, другие (показывает на здание Верховной Рады) набивают карманы. Народ бедствует, а власть — ворует и жирует…".

К памятнику Ватутину цветы возлагают уже без чиновников. Перед возложением проводят краткий митинг. О суровых военных буднях рассказала ветеран Великой Отечественной стрелок-радист Анна Федоровна Коломейцева.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский У памятника Ватутину

Представители ветеранских организаций говорили о недопустимости переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве.

"Мы все живы благодаря тому, что такие люди, как Ватутин, как Анна Федоровна, которая сейчас тут выступала — подарили нам, всем последующим поколениям, подарили нам жизнь", — сказала, выступая на митинге, глава общественной организации Институт правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.

По ее словам, Институт правовой политики и социальной защиты обратился в суд с иском об отмене решения Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.

"Мы добились, что еще в июне этого года Окружной административный суд приостановил все действия по переименованию. Проспект носит имя Николая Ватутина, я надеюсь, он будет носить это имя", — сказала Бережная, добавив, что "власть все предпринимает для того, чтобы суд вынес незаконное решение — уже поменяли судью, который больше года рассматривал дело…".

Она призвала всех киевлян, кто выступает против переименования, быть более активными и приходить на заседания суда по этому делу. По словам Бережной, Киевская городская организация ветеранов присоединилась к иску и "будет отстаивать имя легендарного генерала Ватутина".