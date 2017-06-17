Нападение на пожилых участников акции против переименования пр-та Ватутина

В сети появилось новое видео нападения на участников акции противников переименования в Киеве проспекта Ватутина на проспект Шухевича. Акцию организовала партия "Социалисты".

Ране в пятницу, 16 июня, сообщалось, что радикалы сорвали акцию противников переименования. Ответственность за срыв акции, в частности, взяла на себя националистическая организация С14, опубликовавшая соответствующее видео.

"В Киеве на акцию украинских социалистов против переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича совершили нападение несколько групп боевиков. Людей запугивали, отбирали и ломали флаги и транспоранты, несколько человек со стороны "Социалистов" были избиты на глазах прохожих и журналистов. Полиция в этот момент себя никак не проявила",- говорится в комментарии к видео, обнародованном на канале "Перший Козацький" в Youtube.

Также сообщается, что одного из пострадавших забрала "скорая".

напомним, на заседании 1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов. На днях Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.