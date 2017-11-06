Раимов: Киев от нацистов освободил простой солдат

РИА Новости Украина

В понедельник, 6 ноября, в Киеве празднуют 74-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. В честь праздника в столице возложили цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. В церемонии приняли участие представители властей города, участники АТО в Донбассе и ветераны ВОВ.

Напомним, операция по освобождению Киева продолжалась более трех месяцев. Штурм города начался утром 3 ноября 1943 года.

Политтехнолог Дмитрий Раимов, обращаясь к истории, напоминает, что Киев от нацистов 6 ноября 1943 года освободил простой солдат Ваня, а не националистические организации, ни великие маршалы и генералы.

"Большой ценой, огромным героизмом. Не какие-то националистические организации, ни великие маршалы и генералы. А простой Ваня, который первым ступил на улицу Крещатик. Мой дедушка погиб при эвакуации Киева — спасал горожан. Но семья, которую заперли в оккупированном городе, с радостью встречала освободителей", — пишет Раимов у себя в Facebook.

Читайте также: Корнилов: "Слава Украине!" и низкопоклонство перед нацистами

По мнению Раимова, улицы должны называть именем солдата Вани, а не людей, которые город видели лишь на картинке.

"Ведь обычный пехотный Ваня мой герой. Герой моего города. Улицы должны называть его именем. А не людей, которые город видели лишь на картинке, а потом стреляли в Ваню, который освобождал Карпаты и Прикарпатье", — продолжает он.

Также политтехнолог считает героями жителей города, которые выдержали оккупацию, репрессии и расстрелы.

"И жители, которые выдержали оккупацию, репрессии и расстрелы — вы герои моего города", — резюмирует Раимов.