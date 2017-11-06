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    Раимов: Киев от нацистов освободил простой солдат

    (обновлено: )8910
    Киев от нацистов освободил простой солдат Ваня, а не националистические организации, великие маршалы и генералы. Улицы должны называть его именем, а не людей, которые город видели лишь на картинке, пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Дмитрий Раимов
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 6 ноября, в Киеве празднуют 74-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. В честь праздника в столице возложили цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. В церемонии приняли участие представители властей города, участники АТО в Донбассе и ветераны ВОВ.

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    Напомним, операция по освобождению Киева продолжалась более трех месяцев. Штурм города начался утром 3 ноября 1943 года.

    Политтехнолог Дмитрий Раимов, обращаясь к истории, напоминает, что Киев от нацистов 6 ноября 1943 года освободил простой солдат Ваня, а не националистические организации, ни великие маршалы и генералы.

    "Большой ценой, огромным героизмом. Не какие-то националистические организации, ни великие маршалы и генералы. А простой Ваня, который первым ступил на улицу Крещатик. Мой дедушка погиб при эвакуации Киева — спасал горожан. Но семья, которую заперли в оккупированном городе, с радостью встречала освободителей", — пишет Раимов у себя в Facebook.

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    По мнению Раимова, улицы должны называть именем солдата Вани, а не людей, которые город видели лишь на картинке. 

    "Ведь обычный пехотный Ваня мой герой. Герой моего города. Улицы должны называть его именем. А не людей, которые город видели лишь на картинке, а потом стреляли в Ваню, который освобождал Карпаты и Прикарпатье", — продолжает он.

    Также политтехнолог считает героями жителей города, которые выдержали оккупацию, репрессии и расстрелы. 

    "И жители, которые выдержали оккупацию, репрессии и расстрелы — вы герои моего города", — резюмирует Раимов.

    Скриншот с сайта Facebook

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