Ткачев: день освобождения от нацистов - уже сюрреализм

РИА Новости Украина

В субботу, 28 октября, страна отметила День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Хотя даже накануне этого дня в Киеве сложно было увидеть какие-либо признаки приближающейся даты – ни рекламных щитов, ни наклеек.

Состоялись и официальные мероприятия.

"Президент Украины Петр Порошенко вместе с ветеранами Второй мировой войны и ветеранами АТО принял участие в церемонии памяти погибших в связи с 73-й годовщиной изгнания нацистов из Украины, которая состоялась в Парке Вечной Славы в Киеве", — сообщила в субботу президентская пресс-служба.

Правда, из обращения гаранта не совсем понятно, кто же этих нацистов изгнал.

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Журналист, главный редактор издания "Таймер" (Одесса) Юрий Ткачев признается, что День освобождения Украины от нацистов всегда казался ему "слегка странным праздником": "Ну, в том смысле, как будто кто-то вот специально и предметно освобождал отдельно Украину, отдельно там Белоруссию или что-то ещё".

"Т.е. изначально политизированная затея: такой себе "День победы" в отдельно взятой Украине. Зато не как у м*склей. Но — бог с ним, думал я. Однако в руках нынешней власти эта дата превратилась в какой-то полный сюр. Во-первых, как и всегда в таких случаях, вроде бы праздник, но праздновать нельзя — надо только скорбеть. И они скорбят. Во-вторых, как и всегда в таких случаях, надо обязательно упомянуть роль в случившемся бойцов "национально-освободительного движения" — от террористов УПА до бойцов дивизии СС "Галичина", надо полагать. В-третьих, они даже название толерантненько изменили: не "освобождение", а "изгнание нацистов". День скорби по поводу изгнания нацистов из Украины? Ну, так же по логике получается? Маразматики", — написал Ткачев на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Но вообще это более чем логичный финал изначально сомнительной истории, добавил он.

"Потому что те, кто освобождали Украину, не думали, Украину они освобождают или там Молдову. "А значит нам нужна одна Победа. Одна на всех — мы за ценой не постоим", — подытожил Ткачев.