Украина, год 2017-й: печальный День освобождения

Захар Виноградов, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается 28 октября. Но даже накануне этого дня в Киеве сложно было увидеть какие-либо признаки приближающейся даты – ни рекламных щитов, ни наклеек, ничего. Печален теперь этот праздник.

После победы Евромайдана новая украинская власть последовательно совершает действия по изменению исторической памяти народа.

Представители ветеранских организаций (не так давно им пришлось бороться за занимаемые помещения, и эта борьба не закончена) в комментариях кратки, своих имен просят не называть: "Горько, что нынешняя власть делает вид, что будто и не было великой войны. Но народ – помнит…".

Приняты законы о декоммунизации, сменили названия города, улицы и площади. Само название "Великая Отечественная война" предано забвению. Министерство культуры Украины в 2015 году переименовало музей Великой Отечественной войны – теперь он называется "Национальный музей истории Украины во Второй Мировой Войне".

Празднования Дня Победы (а отмечать эту дату по всей стране по-прежнему выходят сотни тысяч людей) с 2014 года ни разу не обошлись без эксцессов. Националисты срывали с людей георгиевские ленты, да и официально теперь этот символ в Украине под запретом – с июня этого года за ношение ленты предусмотрен солидный штраф.

Фактически вне закона оказался памятник "Родина-мать", возвышающийся на правом берегу Днепра в Киеве: советский герб на щите должен быть демонтирован, и соответствующие планы вынашивают в печально известном Украинском институте национальной памяти (а это государственный орган).

По сообщениям СМИ, демонтаж откладывают лишь по техническим и финансовым причинам. Глава института нацпамяти Владимир Вятрович ранее выразил надежду на то, что вскоре будут найдены практические инженерные решения для удаления герба.

Этот памятник – одна из визитных карточек Киева, но, по словам Вятровича, "очень плохо, что эта визитная карточка помечена тоталитарной символикой".

Но ведь именно под этой "тоталитарной символикой", под запрещенным ныне красным знаменем и происходило освобождение Украины.

Впрочем, в прошлом году в Киевсовете милостиво сообщили: сам монумент сносить не будут…

Памятник на могиле освободителя Киева генерала Николая Ватутина обливали краской, националисты требуют демонтировать его демонтировать. Проспект генерала Ватутина в украинской столице решено переименовать в проспект Шухевича. Украина выбрала себе новых героев.

Была подана петиция об отмене этого переименования, однако Комиссия по вопросам культуры Киевсовета единогласно ее отклонила, а один из депутатов-"свободовцев" предлагал обратиться в СБУ на предмет проверки "антигосударственной деятельности инициаторов петиции и наглой фальсификации ее результатов".

Попытка представителей партии "Социалисты" провести акцию протеста закончились избиением участников: на протестующих напали национал-радикалы.

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Можно ожидать, что свои "контр-мероприятия" радикалы проведут в день освобождения Украины. Уже проводят. Так в Днепре (бывшем Днепропетровске) в минувшие выходные местные жители принесли цветы на Аллею славы, отметив 74-ю годовщину освобождения города. Как сообщают очевидцы, через несколько дней некие люди в капюшонах собрали еще свежие цветы и бросили их в урны.

Можно долго перечислять подобные факты. Трудно себе представить, как переживают это ветераны ВОВ, которых остались буквально единицы. Как воспринимают это дети войны. Но действительно – "народ помнит…". И к вечному огню в Парке Славы уже несут цветы – скромные букетики полевых цветов лежат на граните. Видно, что принесли их простые люди…