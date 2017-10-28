Недомайдан: грустные записки о странных протестах

РИА Новости Украина

– Хто гівнюк?

На самом деле вопрос депутата-гопника Парасюка, обращенный к генералу армии от кавалерии Гелетею, носит отнюдь не риторический характер. Тут вам и интеллектуальный уровень нашей нынешней псевдоэлиты, и ехидная кличка для лидеров новой оппозиции, и логичное объяснение, почему попытка устроить Майдан-3 ушла в малоприятный гудок, пишет Ефим Мармер.

Во всей этой недавней истории радует только одно: организаторы акции в центре Киева не додумались назвать ее революцией. А могли бы – среди ее организаторов есть люди с буйной фантазией. В момент бы придумали какую-нибудь Калиновую революцию, или Вторую октябрьскую, а то и вообще Горькую – в пику шоколадной власти. Но после того как за минувшие десять лет были окончательно опошлены и, пардон, прос… ны Оранжевая революция и Революция достоинства, "игры в слова" потеряли всякий смысл.

Цели этого Михомайдана такие же путаные, как речи бывшего грузинского президента, а теперь нового вождя уличной оппозиции в Украине. Собственно, практически все лидеры этой "Большой политической реформы" – еще тот паноптикум. Выстройте мысленно в шеренгу Саакашвили, Семенченко-в-черном, "Трио разные" – Лещенко, Наем и Залищук, Соболева-во-флаге и деревянного Деревянко – знаете, на кого похоже? Нет? Наденьте им кожаные куртки и кепки. Не узнали? Вылитые гости профессора Преображенского, пресловутый домком. Но вернемся к заявленным целям.

Снятие неприкосновенности с нардепов. Что за проблема? За пять минут, когда было нужно, сняли иммунитет с Лозинского и, когда не нужно, – с Добкина. Антикоррупционный суд. Еще один не работающий суд в стране кривосудия? Новое избирательное законодательство. Неужели кто-то всерьез думает, что пропорциональная система с открытыми списками защитит выбор граждан от "каруселей", "вбросов" и купленных комиссий?

Мы, конечно, лохторат, но не идиоты же. Вот вам и все изначальные цели "новых сил". Да, еще решили срочно закон об импичменте президенту потребовать. Архинужный стране документ, оказывается! А раньше никто и не догадывался. Ну как тут не вспомнить вечного гоголевского "Ревизора": "Конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?"

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Ну стулья-то ладно, а перекрытый центр Киева, а полупустой палаточный табор для устрашения власти, а металлодетекторы в мирном городе, а перевернутые заграждения, украденные щиты, а стенка на стенку, а мордобой – кому это надо? Какого черта рваться с дикими рожами в Верховную Раду – там и так все ваши! А видео толпы, избивающей молодого нацгвардейца? Особенно достала лезущая в драку старая карга – тебе-то что эти пацаны в касках сделали?

Вот скажите мне, рожденному в СССР и пожившему в "незалежной", почему новую жизнь надо начинать только в разрушенной стране, с озлобленными гражданами и непременно набив друг другу морды?

Что за дикость такая? Почему каждый надевший камуфляж начинает считать себя хозяином жизни и истиной в последней инстанции?

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Вот бы кто-нибудь грамотный подсчитал, во что обошелся стране этот недомайдан? Содержание нескольких тысяч полицейских, транспорт, бензин, электроэнергия, командировочные, лечение и т. п. Егор Соболев, давний мой приятель, ты же экономическими расследованиями занимался, тебе денег налогоплательщиков не жаль? Наших денег? Ты же знаешь, что завалить украинскую экономику – раз плюнуть. Одну гранату в толпу – и завтра доллар по 50. Ну потерпите до выборов! Или требуйте внеочередных, но не ломайте дурацкую комедию, не устраивайте позорный фарс.

И последнее. Соболев, сними флаг – это не одежда на каждый день.