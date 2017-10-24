"Скотный двор" Оруэлла на Майдане и его окрестностях

Роман Степняк

Если бы Джордж Оруэлл жил в наши дни, он наверняка остался бы без работы. Представьте себе, что ему пришлось бы описать признание бывшего народного депутата Владимира Олийныка, человека и регионала, в том, что это он профинансировал протестную акцию под стенами Верховной рады, на которой верховодил и продолжает верховодить заезжий грузинский варяг Михаил Саакашвили! В какой "скотный двор" можно было бы поместить такую идею, я не знаю. Но это Украина накануне столетнего юбилея, не побоюсь сказать, Великой октябрьской социалистической революции, и прогрессивное человечество должно знать всю правду, какой бы горькой она не была.

Обвинение министра Авакова

А правда такова. 23 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разместил очередной пост в Facebook, в котором сообщил эту экстравагантную новость, снабдив ее коротким комментарием: "Олийник — беглый депутат ПР и соратник Януковича сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь всем стало понятно за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматумов. Семенченко-Саакашвили-Соболев-Деревянко — вы эти деньги отрабатываете? Что за товар вы продаете негодяям, принимая в оплату грязные деньги сбежавших регионалов из своры Януковича?!".

Арсену Борисовичу в чувстве юмора не откажешь. Дублируя эту мысль перед телекамерами, он не позволил усомниться в своей искренности, на лице министра не дрогнул ни один мускул, который мог выдать его с головой. Смотришь на такие кадры и понимаешь, насколько сложна деятельность современных украинских политиков, какие гигантские усилия нужно предпринимать над собой, чтобы так шутить и не рассмеяться!

Признание беглеца Олийныка

Каменную выдержку проявил и Владимир Олийнык. Не моргнув и глазом, он полностью признался в содеянном. Более того, свой поступок назвал вкладом в борьбу украинского народа за освобождение от преступного режима Порошенко. Для этой цели, по мнению Владимира Николаевича, все методы хороши. Свой вклад в свержение режима Олийнык оценил весьма посредственно: на борьбу за правое дело он выложил 150 тысяч гривен. За эти деньги была куплена палатка, приобретены продукты питания, часть средств, по словам Олийныка, пошли на поддержание семей протестующих.

Помогут ли эти деньги семьям, сказать трудно, а вот вычислить сознательных черкащан, земляков бывшего народного депутата, для агентов Арсена Авакова будет совсем нетрудно. Чего доброго, именно на них повесят все, что в последние дни происходило у стен Верховной рады, а при соответствующем информационном сопровождении их назначат исполнителями печально известного плана "Шатун", названного в честь известного северного зверя.

Если Владимир Николаевич рассчитывал за 150 тысяч гривен совершить очередную революции в Киеве, то он глубоко ошибался. Если он думал за такие деньги купить лояльность у Михаила Саакашвили и в случае очередной смены власти оказаться "при делах", то ошибался вдвойне. Те времена, когда таким образом можно было оказаться в числе приближенных к руководству канули в Лету.

Угрозы Семена Семенченко

Не свергают массы диктаторов, как думает Владимир Олейник. Вот что рассказал по этому поводу ныне здравствующий депутат Верховной рады Семен Семенченко, он же Костя Гришин: "Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенными одной целью. Я имею в виду — не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая".

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По его словам, сейчас в регионах Украины идет работа по набору таких людей. "Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… Позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро".

Темная история с покушением

В отличие от бывшего депутата Рады нынешний держатель мандата знает, о чем говорит. Ему даже не нужно скрывать свои намерения. Другое дело, будут ли они осуществлены, или все-таки до крайностей страна не скатится.

23 октября в сети появилось фейковое заявление о готовящемся покушении на президента Петра Порошенко во время его визита в Авдеевку. Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ сообщил ряд СМИ. Однако затем новость была удалена с этих ресурсов. Нет ее и на сайте СБУ.

Провокация это, или повод для весьма тревожных размышлений, судить не буду. Во всяком случае скрин-копии этих сообщение гуляют в сети: "Сотрудники Службы безопасности разоружили группу лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы". Далее говорится о том, что "ликвидированные лица принимали участие в беспорядках в Киеве".

История, действительно, очень темная. Само ее появление – тоже из разряда политической мистики последних дней. Но ситуация складывается таким образом, что обыватель готов поверить в любую чертовщину. Ну кто мог представить, что на одной стороне баррикад вдруг окажется вчерашний единомышленник Виктора Януковича Владимир Олейник и беглый грузинский президент Михаил Саакашвили?

В общем, революция – дело темное. "Скотный двор", одни словом, хоть по роману Оруэлла, хоть по изобретениям отечественного политикума.