Луценко: Украина имеет право депортировать Саакашвили

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

По его словам, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать Саакашвили из страны.

"У меня есть новость: если раньше я говорил, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможной его депортацию или экстрадицию, то сейчас государственная миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца… и господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился. Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию, и миграционная служба знает это", — заявил генпрокурор журналистам во вторник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Луценко также обвинил Саакашвили в том, что он "перешел красную линию", устраивает провокации "с целью личного захвата власти", и данные об этом есть у следствия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.