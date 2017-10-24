Саакашвили: мне не дали документов, оспаривающих право быть в Украине

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины не дала ему документов, которые оспаривали бы его право быть в Украине.

"Ирония ситуации в том, что миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы моё право находиться в Украине", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, несколько недель назад его адвокаты подали иск в суд о бездеятельности миграционной службы и полном игнорировании его запросов.

"В этот четверг, 26 октября, в Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу", — сказал Саакашвили. Он вновь заявил, что его статус в Украине полностью легален, как как он "лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины", пользуется всеми правами гражданина, поэтому депортировать с территории Украины его нельзя.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Луценко также обвинил Саакашвили в том, что он "перешел красную линию", устраивает провокации "с целью личного захвата власти", и данные об этом есть у следствия.