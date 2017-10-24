наверх
24.10.201717:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина выдворяет из страны 20 грузин из окружения Саакашвили

    (обновлено: )46
    По словам Луценко, 20 граждан Грузии, были оформленные как "деятели культуры", но на самом деле таковыми не являлись и работали у Саакашвили.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина выдворяет из страны 20 граждан Грузии из окружения грузинского экс-президента, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН
    Тарас Чорновил об истинных мотивах "майдана" Саакашвили

    По словам Луценко, эти 20 граждан Грузии, оформленные как "деятели культуры", на самом деле таковыми не являлись, но работали у Саакашвили.

    "Таким образом, эти 20 лиц имеют все основания быть выдворенными из Украины, что и происходит сейчас силами миграционной службы Украины", — заявил Луценко журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    Ранее генпрокурор Украины обвинил соратников Саакашвили, устроивших митинг у здания парламента в Киеве, в подготовке силового переворота.

    По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства", и Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    ДТП в Харькове в 2008 году, когда погибли шесть человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрий Луценко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?