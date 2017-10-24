Украина выдворяет из страны 20 грузин из окружения Саакашвили

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина выдворяет из страны 20 граждан Грузии из окружения грузинского экс-президента, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

По словам Луценко, эти 20 граждан Грузии, оформленные как "деятели культуры", на самом деле таковыми не являлись, но работали у Саакашвили.

"Таким образом, эти 20 лиц имеют все основания быть выдворенными из Украины, что и происходит сейчас силами миграционной службы Украины", — заявил Луценко журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Ранее генпрокурор Украины обвинил соратников Саакашвили, устроивших митинг у здания парламента в Киеве, в подготовке силового переворота.

По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства", и Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".