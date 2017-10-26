Не замерзли? Украина в ожидании "теплового Майдана"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

О чем говорят на Украине в связи с началом отопительного сезона? О том, что он начался не везде. Знакомые жалуются: в квартире холодно, приходится спать в одежде. Но считается, что уже топят, придется за это "тепло" платить"…

"Киевэнерго несет убытки"

В столице ситуация сравнительно благополучная… пока. По данным КГГА, отопление в Киеве включили в 80% домов под управлением города, в 11% ведомственных и инвестиционных домов, в 7% жилых домов с ОСМД или ЖСК. Здания социальной сферы (за исключением административных) отапливаются все.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил на брифинге, что дома с ОСМД и ЖСК подключаются по индивидуальным заявкам. Он обратил внимание руководителей правлений этих домов на то, что желание экономить не должно противоречить вопросам комфорта и безопасности жителей.

При этом киевские школы пришлось подключать в антикризисном режиме — решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам Пантелеева, нерешенными остается вопрос разницы закупочной цены газа для теплоснабжающих компаний и ценой, заложенной в тариф на тепловую энергию для школ, больниц, детсадов. Однако городские власти "взяли на себя ответственность подключать эти учреждения в любом случае". А вот с теплоснабжением административных зданий (в том числе зданий министерств и ведомств) вопрос решать надо на уровне правительства.

Власти Киева неоднократно обращались в Кабмин с просьбой урегулировать вопрос, напомнили в КГГА. Однако проблема до сих пор не решена, и это "угрожает критическими последствиями" не только для Киева, но и для других городов Украины.

Тем временем в "Киевэнерго" подсчитывают убытки: ежедневный ущерб компании от поставок тепла социальным объектам уже сейчас составляет более миллиона гривен, с похолоданием эта цифра будет расти. Кто будет покрывать убытки? Ответа на этот вопрос нет.

"Делают вид, что топят"

Регионы рапортуют о начале отопительного сезона, но во многих домах тепло лишь теоретически. Но вот деньги за тепло придется заплатить реальные. Так, источник в Черкассах сообщил о ситуации в своем доме: труба в подъезде теплая, батареи в комнатах — холодные.

"Делают вид, что топят… Но ведь уже считают оплату, а вызвать комиссию, чтобы зафиксировать температуру в квартире — долгая морока", — сказал собеседник агентства.

Подобная ситуация и в других городах. В Днепре котельные запустили 22 октября, в Одессе и во Львове - с 23-го… Нельзя сказать, что вовремя. Напомним, официально отопительный сезон стартовал 15 октября.

Кто виноват? Только не правительство. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ответственность за несвоевременное начало отопительного сезона лежит на органах местной власти, и у них для этого "есть все ресурсы".

"Все, что требуется от правительства, мы сделали — запасы газа есть, электроэнергия есть, выделили больше средств на подготовку к зиме в рамках децентрализации, почти 10 млрд грн", — заявил Гройсман.

В таком случае, все должно быть в порядке? Однако оптимизм премьера разделяют не все. Так, по мнению эксперта Экономического дискуссионного клуба Игоря Гарбарука, "подготовленность к зиме сегодня сомнительна", сама зима может стать самой холодной за последние 100 лет, а запасов угля недостаточно…

Отметим, по данным "Укрэнерго", запасы угля на ТЭС — самые низкие за последние три года.

Стимул "вынести всех чиновников"

Отдельный вопрос — цена на тепло, она возрастет на 30-50% (в среднем по стране — 10-11 грн за кв. м.). К тому же платить теперь во многих городах (не во всех) придется в течение шести месяцев вместо 12-ти: тепловырабатывающим компаниям нужны "быстрые" деньги для закупки газа.

По данным СМИ, самая высокая цена за тепло в Кровом Роге (почти 13 грн за кв. м.), а самые низкие — в Ивано-Франковске (5,69 грн за кв. м.).

Рост тарифом приводит к напряжению в обществе. По словам эксперта в вопросах энергетики Валентина Землянского, «нет логики в паритете между реальной экономической ситуацией, уровнем доходов населения и принципом ценообразования». Привязывают цену к европейскому хабу, но разве у граждан Украины европейский уровень доходов?

"У нас до сих пор нет понимания, что мы не в Европе, где минус пять градусов считается холодной зимой и надо включать отопление. Речь идет о том что государство самоустранилось не от выполнения социальных функций по защите населения", — заявил эксперт.

Кроме того, по словам Землянского, хотя отопительный сезон уже идет, до сих пор никто не знает, по какой цене будет реализовываться населению газ. И не придется ли потом доплачивать?

При этом система субсидирования не спасает, население задолжало за услуги ЖКХ внушительную сумму — 27 млрд грн (по состоянию на август этого года). И не всегда по своей вине.

Игорь Гарбарук напомнил, что в стране прошла волна банкротств банков, в результате на счетах «сгорело» достаточно много средств ОСМД.

"Компенсировать эти деньги государство не собирается. Есть задолженность домов перед «Киевэнерго». К чему это приведет — не знаю, мы видим, что «Киевэнерго» вынуждает все эти дома перейти на индивидуальные договора. Происходит это потому, что бороться с домом, в котором 200-300 человек — одна ситуация, а бороться с отдельным человеком — другая, это просто. Пришли, отрезали от тепла и до свидания. Фактически государство самостоятельно, ни у кого не спрашивая, подняло цены на услуги ЖКХ, поставив население перед отсутствием выбора", — сказал Гарбарук на брифинге.

Эксперт добавил, что теперь государство "пользуется своим монопольным правом и не подключает достаточно много домов в том же Киеве".

И отсутствие тепла в домах "будет лучшим стимулом для населения выйти под Верховную Раду, Кабмин, Администрацию президента и вынести оттуда всех чиновников", предостерег Гарбарук.

"Погреться у тех, кто живет за счет народа"

Действительно, если происходящий сейчас у стен Рады "Майдан Саакашвили" смахивает на растянутую попытку верхушечного переворота, а выдвинутые там требования волнуют только политиков, но не простых граждан, то отсутствие тепла в домах может спровоцировать Майдан настоящий.

Но такой протест может быть только стихийным, так как политики, которые могли бы выступить в роли организаторов, выдавлены из страны и могут лишь давать «советы постороннего» и писать "письма из далека". И пишут. Так, экс-нардеп Владимир Олейник на своей странице в Facebook посоветовал людям, у которых в квартирах холодно, собираться вместе и идти туда, где тепло.

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"Могу подсказать адреса. Сегодня тепло в домах украинских чиновников. У Порошенко, губернаторов и прочих министров очень тепло. Знаю, что министр социальной политики Рева дома, как и Порошенко ходит в легких шортах. Он и публично обещали решить социальные проблемы украинцев. Пусть помогут делом, приютят мерзнущих. У тех, кто мерзнет, есть моральное право погреться у тех, кто живет за счет народа. Строго говоря, они слуги народа, а значит «господа», в смысле народ может попросить потесниться немного слуг и пережить с ними в их домах эту холодную зиму", — саркастически заметил политик.