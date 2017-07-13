Запад на связи. Какой пантеон героев нужен Украине?

РИА Новости Украина

Обычно все дискуссии о Бандере, Шухевиче и других руководителях интегральных националистических структур сводятся к поддержке или опровержению утверждения "без пантеона героев, которые боролись за украинскую государственность с оружием в руках, Украина никогда не станет успешной", пишет Павло Зубьюк.

При этом за скобки выносится вопрос, за какую именно государственность — ведь и союзные республики в сталинском СССР, и гитлеровские марионеточные союзники вроде Хорватии или Словакии равно были как формами государственности, так и зависимыми территориями. За скобками так же оказывается эффективность такой борьбы — то есть главным является сам процесс, который якобы зажигал в сердцах потомков волю к сопротивлению. Просто одни участники спора говорят "нам нужен пантеон тех, кто не боялся убивать и быть убитым", а другие — "нам надо ориентироваться на другие образцы для подражания".

Не буду оригинальным, если вспомню о том, что время Второй мировой, в частности деятельность ОУН(б) в глазах многих патриотически настроенных, но недостаточно критически мыслящих украинцев превращается в настоящий "золотой век" украинского государства. Ведь нет никаких полутонов — как в случае Петлюры и Винниченко с их социал-демократией, так и в случае нынешней неофеодальной Украины с "антитеррористической операцией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Это же просто мечта: суровая, активная жизнь в лесах, испуганные глаза предателей, которых каждую ночь вешают на многочисленных ветвях, этнически неправильное население, вынужденное бежать с исконно наших земель, бессильная злоба самого Сталина, который бессонными ночами ломает карандаши в Кремле, услышав об очередном дерзком нападении украинских националистов на, казалось бы, неприступную тюрьму НКВД!

"Вот как надо действовать", — полагает рядовой "циничный бандера". Арестовать кума Путина, послать на фронт детей олигархов, жахнуть по Донецку из всех орудий, а затем высадить там десант несокрушимых "киборгов"! Так сделал бы Бандера. И поддержал бы Шухевич! И благословил бы Шептицкий!

Мало кто знает о конфликте Шептицкого и вообще УГКЦ с ОУН, боевиков которой сам митрополит величал не иначе, как "украинскими террористами". Документы из сборника "ОУН в 1941 года" (его легко найти с помощью элементарного загугливания) слишком часто воспринимают как дешевую мосальскую фальшивку. Ведь на самом деле мало кого из такого типа патриотов вообще интересует Бандера (или Шухевич) как историческая фигура — интересует только проекция собственных представлений об Украинском Супергерое на хорошо раскрученную условно "сталинской" и условно "бандеровской" пропагандой фигуру.

А теперь вопрос: кто знает, как зовут эстонского Проводника, аналогичного Бандере? И как Эстония сумела стать самым эффективным государством среди бывших советских республик без проспекта имени этого Проводника в собственной столице? Но — понимаю — это слишком сложные вопросы для людей, которые привыкли искать очень простые ответы для решения всех проблем.

Проблема современного украинского национал-патриотического дискурса — это то, что, кроме мифологизированного Бандеры, он ничего не может предложить украинцам. "Бандера придет — порядок наведет", — говорят вполне серьезно, без тени иронии. Бандера верил в "дух извечной стихии", который поднимет всех украинцев от Сяна до Дона на общенациональное освободительное восстание — но даже в Галичине и на Волыни он и его организация не смогли "навести порядок", при котором хотя бы каждый второй украинец стал солдатом Национальной революции. Это при том, что украинцы видели, какую ужасную судьбу им готовят и Сталин, и Гитлер.

Сейчас, в условиях собственной государственности, идея общенационального восстания еще менее привлекательна. Тем более — против кого? Во "внутреннюю оккупацию" (плохие украинцы оккупировали хороших) мало кто верит.

Лично мне было бы приятно видеть в Украине и современный украинский национализм, и не менее современные социализм, консерватизм, либерализм, анархизм и так далее. Зато видим бесконечное количество социал-патриотических популистских проектов "под лидера", за которые голосует большинство, и маргинальные националистические группки на периферии, за которые не голосуют избиратели, зато они способны сломать какой-то памятник или разгромить банк.

соцсети Вандалы облили краской советский памятник в Кропивницком

Иногда коррумпированная власть подыгрывает им — как это произошло в Киеве, где депутаты с легкостью (без учета последствий) согласились на проспекты Бандеры и Шухевича, но не способны разобраться в хищнической застройкой исторических кварталов или зеленых зон, еще и под прикрытием пресловутых "титушек". В Броварах под Киевом улице Бандеры и Героев УПА появились даже раньше — причем организовала этот "праздник патриотизма" сама местная власть, которая еще вчера поголовно была за Януковича и о коррумпированности которой ходят легенды. Был недавно в Броварах — в лесополосе на Бандеры мусора не меньше, чем в той же лесополосе на Димитрова. А если кто-то скажет, что это временно, главное начать, — посмотрите на райцентры Галичины, где улицы Бандеры появились еще в 1991.

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Тыква не превратится в карету, если назвать его именем Проводника или перевернуть на нем флаг желтым вверх. Сейчас украинский "правый", "патриотический" или "националистический" дискурс выглядит как тотальная пустота, прикрытая фанерой с портретом Бандеры. Более того: в этой пустоте могут легко находить приют многочисленные политические авантюристы коррупционеры, которые под "героические" лозунги грабят Украину аж гай шумит.

И чем раньше люди, которые действительно любят Украину и стремятся сделать ее эффективным государством, осознают этот факт, — тем лучше. По крайней мере, появится надежда на появление альтернативы, не так ли?