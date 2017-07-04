Израильский депутат просит власти Киева не называть пр-т именем Шухевича

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Израильский парламентарий Константин Развозов написал письмо властям Киева и Украины с призывом пересмотреть решение о переименовании в столице проспекта Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

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Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала советского Ватутина. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. 30 июня скандальное решение вступило в силу.

"Роман Шухевич являлся пособником нацистов, служил в рядах немецко-фашистской армии и принимал участие в массовой карательной акции в отношении еврейского населения города Львов. Сама попытка увековечить его имя в названии улицы в столице Украины оскорбляет память миллионов евреев, уничтоженных нацистами и наносит удар по национальной памяти еврейского народа", — написал Развозов.

Свое письмо русскоговорящий парламентарий от оппозиционной партии "Еш Атид" адресовал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, направив копии мэру Киева Виталию Кличко и послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко.

"Я обращаюсь к Вам с просьбой о содействии в отмене решения о присвоении улице имени Романа Шухевича", — сказано в послании, текст которого распространил пресс-секретарь депутата.

Развозов сообщил, что в связи с переименованием проспекта к нему обратились представители еврейской общины Украины, включая главного раввина Моше Реувена Асмана, который, по словам депутата, выразил "глубокое возмущение данным фактом".

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Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Общественные активисты ранее обратилась в Нацполицию Украины с заявлением о привлечении к уголовной ответственности мэра Киева Виталия Кличко за попытку ввести в действие решение о переименовании проспекта несмотря на запрет суда.