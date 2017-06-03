Киевовед Кальницкий: Киевсовет пошел на поводу у кучки радикалов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о переименовании проспекта Ватутина в проспект Романа Шухевича. На заседании также присутствовал сын Шухевича — народный депутат Украины Юрий Шухевич. За данное решение проголосовали 69 депутатов. На заседании также присутствовал сын Шухевича — народный депутат Украины Юрий Шухевич. Это уже вторая попытка стереть с карты столицы имя генерала Ватутина.

В декабре 2016 года столичный горсовет отказался переименовывать проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича, не поддержав соответствующее решение

Известный исследователь истории Киева, член комиссии по переименованию при Киевском городском совете Михаил Кальницкий был против переименования еще на стадии обсуждения в комиссии, и изложил свои аргументы в особом мнении. С его точки зрения, это переименование трудно считать оправданным по ряду причин.

"И не последняя причина — я не уверен, что действительно большинство киевлян согласны с таким переименованием. Хотя общественное обсуждение показало небольшой процент сторонников переименования, но, во-первых, там резепрезентация была довольно скромной — в сумме порядка нескольких тысяч человек, то есть меньше доли процента от всех киевлян в нем участвовали. А с другой стороны, во время этого обсуждения многие руководствовались историческими справками, приложенными к предложению, которое нужно было поддержать или против которого нужно было возразить. А исторические справки были подготовлены и о Шухевиче, и о Ватутине, причем подготовлены, на мой взгляд, в самых неприятных традициях советской пропаганды — умолчания, передергивание, двойные стандарты и прочее", - сказал Михаил Кальницкий в комментарии РИА Новости Украина.

В частности, по словам историка, в справке о Шухевиче были отмечены его заслуги как борца за независимость Украины, и в то же время было полное умолчание о том, что он во время Второй мировой войны в течение продолжительного времени входил в руководство одного из воинских подразделений на стороне Вермахта, то есть фактически воевал на стороне гитлеровцев.

"Во-вторых, говоря, что нужно снять название Ватутина, аргументировали тем, что это якобы был бездарный полководец, который умел только гнать на убой своих солдат. Но при этом, судя по источникам этих утверждений, а они буквально дословно были переписаны из украинской Википедии. А это источник там, к сожалению не научный, не документальный, не какие-то исторические монографии, и все эти отрицательные аргументы против Ватутина основывались только на современной журналистской публицистике, которую никак нельзя проверить, насколько она соответствует историческим научным данным", — пояснил Кальницкий.

Читайте также: Павлив: временщики уйдут, а генерал Ватутин еще вернется

Как считает киевовед, такая предубежденная историческая справка очевидно повлияла на результат голосования общественного обсуждения, которое имело очень небольшой представительский уровень, и к тому же преимущество сторонников переименования было достаточно скромным.

"Уже это показывает, что вряд ли киевляне очень склоняются к этому переименованию, тем более что на комиссии о переименовании выступал депутат Киеврады от соответствующего округа и говорил, что по его данным из жителей проспекта Ватутина почти единогласно несколько сотен человек выступают против", — сказал Кальницкий.

По мнению исследователя истории Киева, само столкновение имен Ватутина и Шухевича выглядит достаточно странным.

"Если действительно это переименование будет поддержано (пока еще городской голова не не утвердил, но, как знать, может быть он и подпишет) получается, что человек, который освобождал Киев от нацистов не устраивает киевлян и киевские власти, а человек, который воевал на стороне Вермахта, их устраивает. И это очень серьезный аргумент: получается, мы играем на руку тем, кто клевещет на Украину, утверждая, что Украина хочет пересмотреть результаты Второй мировой войны и больше сочувствует нацистам, чем тех, что их победил. К тому же, никто не отменял закон Украины "Об увековечивании победы над нацизмом", и этот закон явно предусматривает перечень имен тех, кто внес свой вклад в победу над нацизмом, а не тех, кто воевал на их стороне", - подчеркнул Кальницкий.

У историка сложилось впечатление, что сегодня киевские попали под излишнее влияние некоторых наиболее радикальных общественных кругов, которые, судя по результатам прошедших выборов и в Киевсовет, и в парламент, набирают единицы процентов, если не доли процента, но вот в вопросах переименования или в вопросах снятия или установления памятников они проявляют чрезвычайную активность

"И Киеврада идет в последнее время у них на поводу. Но насколько на последующих выборах киевляне отнесутся к этому с пониманием, я затрудняюсь сказать", — отметил Кальницкий.

Кроме того, как подчеркнул историк, если мэр столицы Виталий Кличко подпишет данное решение Киевсовета, возникнет очень много вопросов к Киеву.

Читайте также: Штурм Киевсовета. "Правый" переворот все реальнее — Золотарев

Я понимаю, что у нас сейчас политика такая, чтобы как можно больше отодвинуться от соседа с Востока, но я думаю, что будет очень много вопросов от соседей с Запада. И я не знаю, насколько наши городские власти готовы эти вопросы решать. Но у нас названия меняются довольно часто, поэтому пройдет какое-то время, и посмотрим, какие таблички будут, в конце концов, на этом проспекте", — заключил Кальницкий.