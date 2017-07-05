Сын Шухевича высказался о словах главы МИД Польши про Бандеру

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Радикальной партии", сын руководителя ОУН-УПА Юрий Шухевич заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является ее героями.

"Зачем такие партнеры? Они такие партнеры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, должны нам определять, кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил?" – цитирует слова Шухевича сайт украинского телеканала "Эспрессо".

Он считает, что Украине следует перестать "боятся" подобных заявлений в свой адрес. "Выход? Знаете что? Я бы плюнул полякам в морду, и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибается перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве, что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как испуганная мышь, которая не знает, куда броситься", — заявил Шухевич.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию "wSieci" заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом глава польского МИД добавил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.