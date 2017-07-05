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    Аналитика и комментарии

    Выбирай: Бандера или Я. Польский ультиматум Украине в соцсетях

    (обновлено: )46763
    На пути в желанный ЕС образовалось новее препятствие: министр иностранных дел Польши заявил, что Украина не войдет в Европу с Бандерой. Как отреагировали на такой поворот событий сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Долог был путь к безвизу, еще дольше будет для Украины дорога к Евросоюзу. Накануне глава польского МИДа Витольд Ващиковский пригрозил Киеву заблокировать вступление в ЕС из-за Степана Бандеры. "Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете", — сказал он. Стоит отметить, что ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях. 

    В украинском сегменте соцсетей новые исторические споры Украины и Польши стали причиной многочисленных комментариев: " А с Хмельницким попадем? Богдан Зиновий, на минуточку ваше государство разрушил. А сколько кровищи поважной шляхты на нем! Бандера с Шухевичем нервно курят в сторонке. Именем наводившего ужас на поляков Кривоноса у нас названы улицы, а именем, страшно сказать, Богуна — главный военный лицей страны. И что теперь делать?". " Польша боится потерять лидерство в Восточной Европе, поэтому будет делать все, чтобы не пустить туда Украину (основного своего конкурента)", - есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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