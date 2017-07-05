Выбирай: Бандера или Я. Польский ультиматум Украине в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Долог был путь к безвизу, еще дольше будет для Украины дорога к Евросоюзу. Накануне глава польского МИДа Витольд Ващиковский пригрозил Киеву заблокировать вступление в ЕС из-за Степана Бандеры. "Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете", — сказал он. Стоит отметить, что ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях.

В украинском сегменте соцсетей новые исторические споры Украины и Польши стали причиной многочисленных комментариев: " А с Хмельницким попадем? Богдан Зиновий, на минуточку ваше государство разрушил. А сколько кровищи поважной шляхты на нем! Бандера с Шухевичем нервно курят в сторонке. Именем наводившего ужас на поляков Кривоноса у нас названы улицы, а именем, страшно сказать, Богуна — главный военный лицей страны. И что теперь делать?". " Польша боится потерять лидерство в Восточной Европе, поэтому будет делать все, чтобы не пустить туда Украину (основного своего конкурента)", - есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook