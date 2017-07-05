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    Общество

    СБУ обнародовала протокол допроса жены Шухевича

    (обновлено: )19950
    СБУ обнародовала протокол допроса жены Шухевича, где она рассказала, что во время своего пребывания во Львове в 1942 году никакой помощи от мужа не было, однако полгода она получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.
    Наталья Шухевич
    incognita.day.kiev.ua

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины по случаю 110-й годовщины со дня рождения командующего УПА Романа Шухевича обнародовала документы о его жизни и деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

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    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    По данным СБУ, многие документы неизвестны не только широкой публике, но и исследователям.

    В частности, обнародован протокол допроса жены Шухевича – Натальи, где она рассказала, что во время своего пребывания во Львове в 1942 году никакой помощи от мужа не было, однако полгода она получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.

    Она также сообщала, что в конце 1942 или в начала 1943 года по ее личному ходатайству через местные немецкие власти она получила 3 тысячи польских злотых для воспитания детей.

    СБУ
    Часть допроса Натальи Шухевич

    "После ухода Шухевича из немецкой армии снабжения продуктами меня лишили", – говорится в протоколе допроса.

    Напомним, 30 июня в Киеве состоялись мероприятия к 110-й годовщине со дня рождения командира УПА Романа Шухевича. В рамках мероприятия прошли выставка оружия и военной форменной одежды времен УПА, ярмарка и концерт.

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