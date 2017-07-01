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    В Ивано-Франковске заложили камень под строительство памятника Шухевичу

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (183)

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    По словам мэра Ивана-Франковска Руслана Марцинкива, "Шухевич и сегодня вдохновляет украинских бойцов на борьбу с врагом". Закладка камня произошла в день рождения лидера Украинской повстанческой армии.
    Закладка камня под строительство памятника роману Шухевичу
    galka.if.ua

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске торжественно заложили камень под строительство памятника Герою Украины Роману Шухевичу на улице, носящей его имя, сообщает местное издание galka.if.ua.

    galka.if.ua
    Закладка камня под строительство памятника роману Шухевичу

    "Роман Шухевич — выдающаяся для украинцев фигура. Символично, что мы заложили такой камень под строительство памятника этому выдающемуся украинцу именно в день его рождения. Не случайно также, что памятник Роману Шухевичу будет установлен возле украинской гимназии №2. Ведь учебное заведение расположено на улице, названной его именем", — сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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    По его убеждению, "Шухевич и сегодня вдохновляет украинских бойцов на борьбу с врагом".

    galka.if.ua
    Закладка камня под строительство памятника роману Шухевичу

    Напомним, накануне вступило в силу скандальное решение Киевского городского совета о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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