В Ивано-Франковске заложили камень под строительство памятника Шухевичу

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске торжественно заложили камень под строительство памятника Герою Украины Роману Шухевичу на улице, носящей его имя, сообщает местное издание galka.if.ua.

galka.if.ua Закладка камня под строительство памятника роману Шухевичу

"Роман Шухевич — выдающаяся для украинцев фигура. Символично, что мы заложили такой камень под строительство памятника этому выдающемуся украинцу именно в день его рождения. Не случайно также, что памятник Роману Шухевичу будет установлен возле украинской гимназии №2. Ведь учебное заведение расположено на улице, названной его именем", — сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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По его убеждению, "Шухевич и сегодня вдохновляет украинских бойцов на борьбу с врагом".

galka.if.ua Закладка камня под строительство памятника роману Шухевичу

Напомним, накануне вступило в силу скандальное решение Киевского городского совета о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.