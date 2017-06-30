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    Решение о переименовании проспекта Ватутина в Киеве вступило в силу

    (обновлено: )15016
    По словам секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива, решение о переименовании пока не опубликовано в городской газете "Крещатик", однако уже имеет законную силу.
    Киевская городская государственная администрация
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Решение Киевского городского совета о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича вступило в силу, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива.

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
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    Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина — он в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) Романа Шухевича. При этом в Институте правовой политики и соцзащиты сообщили, что суд запретил властям подписывать и публиковать это решение до рассмотрения дела в суде. Таким образом, процесс переименования пока остановлен.

    "Решение было опубликовано на сайте и уже вступило в силу", — приводят "Украинские новости" слова Прокопива. Он отметил, что решение пока не опубликовано в городской газете "Крещатик", однако уже имеет законную силу.

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