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    Во Львовской области националист умер во время речи у памятника Шухевичу

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    Руководитель ячейки ОУН-УПА Яворского района Львовской области Петр Вушко скончался в возрасте 91 года во время своей речи, посвященной лидеру ОУН-УПА Роману Шухевичу.
    Канал Yavir Net на Youtube

    По информации Yavir.net, инцидент произошел во время празднования 110-й годовщины со дня рождения идеолога ОУН-УПА в поселке Краковец. Вушко вышел к микрофону около памятника Шухевичу и начал произносить речь. Внезапно ему стало плохо, и он упал, потерял сознание.

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    Присутствующие на месте медики поспешили оказать ему помощь, однако спасти Вушко не удалось.

    Как отмечает издание, националист стал членом ОУН-УПА в 1944 году. После следствия Вушко был приговорен военным трибуналом к смертной казни, которую заменили на 25 лет лагерей и пять лет лишения гражданских прав.

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