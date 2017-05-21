Невыдуманные истории патрульной полиции Ивано-Франковска

РИА Новости Украина

Никто не станет отрицать, что, пожалуй, единственной удачной реформой в Украине является создание патрульной полиции, пишет издание "Западный курьер".

В прошлом отошли времена, когда полиция часами ехала на срочные вызовы, а сотрудников полиции трудно было встретить на улицах города. И что бы ни говорили об отсутствии опыта работы у молодых патрульных, полиция действует.

Как и все новое, патрульные в хороших формах, на новеньких машинах, сначала вызвали большой интерес у горожан — хотели с ними сфотографироваться. Впоследствии, особенно когда пришлось платить штрафы за нарушение правил дорожного движения, появились первые недовольные. Еще бы! До сих пор парковались где хотели, а тут какие-то «дети» требуют соблюдать правила, предупреждают и штрафуют! Поэтому вызывает восхищение выдержка патрульных во время их общения с нарушителями.

За год работы Ивано-Франковской патрульной полиции поступило более 70 000 вызовов. Сейчас на линию 102 ежедневно поступает до 900-1000 вызовов, которые фиксируются и на каждый нужно реагировать. Некоторые вопросы можно выяснить по телефону, но на большинство вызовов должен выехать экипаж патрульной полиции, сообщает издание.

… оказывали первую доврачебную помощь

Если сначала, бывало, люди звонили в полицию из любопытства, то теперь количество таких случаев уменьшилось. Можно считать, что за год работы доверие к патрульным возросло. Сотрудники патрульной полиции благодарны горожанам за важные сообщения о пьяных водителях, подозрительных лицах, у которых впоследствии изымают отвертки, отмычки, наркотические вещества.

В патрульную полицию можно звонить и тогда, когда на улице лежит неизвестный, независимо от того, болен он или в нетрезвом состоянии. Ведь к пьяным "скорая помощь" приезжает неохотно. Но когда вызов сделали патрульные, приедет обязательно.

Кроме того, патрульные сами могут оказать первую помощь. Пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска вспоминает случай, который произошел этой зимой. На ул. Матейки мужчина упал, ударился о бордюр, рассек бровь и не мог подняться. Патрульные позвонили на 103, но так как свободных бригад "скорая помощь" не имела, то пришлось самим обработать рану, заклеить пластырем бровь, найти носилки и отнести пострадавшего в пункт обогрева в городской больнице.

…Восстанавливали справедливость

Бывают ложные вызовы, когда с помощью полиции не совсем честные граждане стремятся решить свои проблемы. Например, одна гражданка, воспользовавшись услугой такси, когда пришло время платить за проезд, заявила водителю, что при себе нет денег, и она принесет их из дома. А для гарантии отдала водителю свой мобильный телефон.

Однако платить женщина не хотела, решила схитрить. Она позвонила в полицию и сообщила, что таксист ее ограбил и отобрал у нее телефон. Патрульные пообщались с водителем, поняли ситуацию и составили на хитрую госпожу протокол за заведомо ложный вызов патрульной полиции.

…Знают своих "сторонников"

Среди жителей города есть такие, голос которых узнают в дежурной части полиции — настолько часто они звонят. Например, на ул. Короля Данила живет «активист», который часто звонит на 102, чтобы сообщить, например, что по телевизору показывают проституток или передать в СБУ информацию о военных действиях, которые увидел в телепередачах. Но привлечь к ответственности его не так легко, ведь на ответные звонки он не отвечает и дверей помещения не открывает.

Звонят люди, страдающие психическими расстройствами. Так, например, звонила пожилая одинокая женщина, которая имеет подтвержденные психические расстройства, просила срочной помощи. Когда экипаж приехал, то женщина попросила патрульных выгнать змей, которые якобы находятся в ее квартире. Пришлось идти на хитрость. Патрульные убедили больную, что у них есть специальный лазер, который истребляет змей. Старушка поверила и успокоилась.

Выезжая на такие вызовы, патрульные могут не успеть к тем, кто действительно нуждается в помощи!

Про водителей юмористов

Часто бывает, что, подвыпив, водитель забывает, где оставил автомобиль, и считает, что его украли. Но больше всего "радуют" патрульных пьяные водители, которые стараются всячески избежать ответственности — симулируют приступы эпилепсии, придумывают самые разнообразные истории.

Один водитель, чтобы его не наказали, сообщил, что мчится к жене в роддом. Когда же полиция в тот же день снова остановила этого водителя, он сообщил уже другую новость — умирает теща.

Иногда водители, намекая на свои "высокие" знакомства, угрожают патрульным, что уволят их с работы. Такие заявления воспринимаются с улыбкой, ведь за год работы патрульной полиции стало понятно, что "решать вопросы" не получится, ответственности избежать невозможно. И "крутое" свидетельство на патрульных не подействует.

….опасные случаи

Но большинство вызовов — серьезные. Например, позвонил житель и сообщил о конфликте с сыном. Приехали патрульные. Однако сын заявителя, находясь в нетрезвом состоянии, пригрозил: если патрульные переступят порог комнаты, то он бритвой порежет себе вены. Когда патрульные попытались зайти в комнату, парень уже начал наносить порезы бритвой по вене на руке.

Вызвали "скорую помощь", но парень не подпускал к себе врачей. Каждый последующий порез мог стать для молодого человека фатальным. В какой-то момент он попытался выброситься из окна — квартира находилась на третьем этаже. В последний момент патрульным удалось схватить его за ноги.

Бывали случаи, когда нарушители с ножом бросались на патрульных. В опасной ситуации оказались патрульные, когда на ул. Сечевых стрельцов юноша агрессивно отреагировал на справедливое замечание работника полиции, вытащил раскладной нож и попытался им ранить патрульного. Злоумышленника удалось обезвредить. Как оказалось, он уже неоднократно совершал хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения.

Проблема преступности, отмечают в полиции, заключается в алкогольной или наркотической зависимости отдельных людей. Часто преступники, осуществляющие грабежи и разбои, таким образом ищут деньги на наркотики.

Ивано-Франковск не является криминальным или опасным городом, но осторожным надо быть всегда. А патрульные всегда готовы даже ценой своей жизни спасать граждан, пишет журналист Наталья Храбатин.

Секта невидимок и "агент Кремля"

Издание также сообщает о самых оригинальных звонках на "102", Пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак даже собрал коллекцию таких странных телефонных звонков.

— Заявитель сообщает, что сегодня в 16.12 она отправила письмо в Киев и, по ее мнению, работники почты ее письма не отправили. Заявитель хочет, чтобы работники полиции проконтролировали данный факт. Время получения задания — 02 ч. 56 минут ночи.

— Жалоба администратор туалета не выдает чеки.

— Заявитель сообщает, что она является агентом Кремля.

— Сообщается, что у здания почты ходит лицо без определенного места жительства.

— Заявитель сообщил, что в газете "Галичина" (выпуск №20) напечатано объявление с обманным мотивом. Там написано, что позвонив по номеру 0800500 ****, можно гарантированно получить приз. Заявитель позвонил, а приз не получил.

— Заявительница сообщила о том, что своего кота, который заболел, увезла к ветврачу. После приема в ветврача здоровья кота ухудшилось.

— Заявитель сообщает, что в небе летает неизвестный объект (дрон).

— Заявитель жалуется на условия труда, в которых работает как водитель троллейбуса.

— Поступило сообщение от работницы библиотеки о том, что к ним в туалет зашел неизвестный гражданин и не хочет оттуда выходить.

— Неизвестный автомобиль включает в сторону дома заявительницы свет, выжигает глаза и обжигает тело. Заявительница не может заснуть.

— Заявитель просит, чтобы работники полиции время от времени проверяли новый навесной замок в подвал.

— В соцсети неизвестные взломали страницу дочери заявительницы. Просит приезда экипажа полиции для написания заявления.

— Секта невидимок захватила квартиру заявителя и проводит там религиозный ритуал.

— На улице Коновальца персонал кафе преждевременно унес чашку со стола заявителя.

— Сообщение: судья городского суда похитила 44 страницы досудебных материалов.

— Неизвестные лица повредили замок в подвальное помещение заявителя и что-то похитили.

— сообщают о том, что в магазин зашла неизвестная женщина, от которой неприятно пахнет и она укладывается спать.

— Заявитель сообщает, что в Южно-Африканской Республике у ее знакомого (гражданина Америки) в такси украли телефон, документы и деньги. Также гражданин США в ЮАР нуждается в помощи врача.

— Заявитель просит приезда экипажа полиции для предоставления доказательств (мух неизвестного происхождения), которые постоянно оставляют неизвестные лица. С целью предотвращения утечки информации, подробнее обо всем заявительница расскажет после прибытия полиции.

— Заявитель сообщает, что в 2013 году его отравила ФСБ и просит отправить его на лечение в Израиль.

И это лишь часть вызовов. И на все нужно реагировать, толерантно и вежливо…

Итак, если патрульных обвиняют, что их нет, когда они нужны, то знайте, что копы в это время могут искать секту невидимок, — заключает Николай Гурак.